La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 luego de perder en la definición por penales frente a Suiza, tras igualar 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios y los 30 de la prórroga. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo luchó hasta el final y estuvo cerca de conseguir el boleto a los cuartos de final, pero la efectividad de los europeos desde los doce pasos terminó marcando la diferencia.

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Durante el partido, ambos equipos protagonizaron un intenso duelo táctico. Colombia generó opciones claras con Gustavo Puerta, Luis Díaz, Jáminton Campaz y un cabezazo de Jhon Lucumí que se estrelló en el palo, mientras que Camilo Vargas fue una de las grandes figuras del compromiso al sostener el empate con varias atajadas decisivas. En el tiempo suplementario, Lucumí además salió lesionado y fue reemplazado por Yerry Mina.

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La serie de penales comenzó con anotaciones de Juan Fernando Quintero y Granit Xhaka, pero el panorama cambió cuando Dávinson Sánchez estrelló su cobro en el travesaño. Aunque Manuel Akanji falló para Suiza y Luis Díaz mantuvo con vida a la ‘Tricolor’, Gregor Kobel detuvo el lanzamiento del ‘Cucho’ Hernández y, finalmente, Rubén Vargas convirtió el penal definitivo para sellar la clasificación suiza y poner fin al sueño colombiano en la Copa del Mundo.

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