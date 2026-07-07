Colombia sufrió una cruel eliminación del Mundial 2026. Cuando parecía que estaba la ilusión para jugar contra Argentina en los cuartos de final, Suiza se encargó de apagarla desde los penales. Sin embargo, la ‘Tricolor’ tuvo la clasificación en los pies de Jáminton Campaz, pero que no supo cómo concretar.

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‘Bichito’ entró en el minuto 66 por Jhon Arias y, pese a que cometió errores técnicos, fue creciendo hasta aportar en el ataque para inquietar la portería custodiada por Gregor Kobel. Sobre el minuto 115 del alargue, Camilo Vargas envió un pelotazo que tomó bastante altura y que Granit Xhaka intentó despejar.

Sin embargo, el capitán suizo falló en el despeje y se la dejó al atacante de Rosario Central, quien quedó de frente a la portería rival y, en el mano a mano contra el portero, la mandó increíblemente por encima del arco.

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¡¡ERA EL BOLETO A CUARTOS!! Increíble el gol que se perdió Jaminton Campaz frente al arco de Kobel para el 1-0 de Colombia en el final del alargue. pic.twitter.com/aw3UJGcsSj — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Inmediatamente, Campaz se tomó la cara por haberse apresurado para definir esa jugada, mientras ‘Cucho’ Hernández le reclamó por no pasarle el balón. Esa acción pesó porque ahí se podía definir el partido, ya que se definió en los penaltis, donde Suiza fue más eficaz para seguir viva.

Aunque Jáminton anotó su penal, si se lamentó de lo que falló. Ahora, los europeos se verán las caras con la albiceleste el sábado 11 de julio. La actual campeona del Mundo sacó su jerarquía para ganarle 3-2 a Egipto, luego de ir perdiendo por dos goles abajo.

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