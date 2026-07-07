Luego de la sufrida tanda de penales que definió el paso de Suiza a cuartos de final del Mundial 2026, las cámaras captaron el momento en el que Luis Díaz quedó golpeado emocionalmente ante el fin del sueño mundialista.

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Consolado por el capitán, Jamés Rodríguez, el delantero de la Selección Colombia parecía no creer que se había terminado su paso en la competición gracias a la definición desde los doce pasos con la patada del suizo Ruben Vargas.

Ante las lágrimas del siete colombiano, incluso llegó el abrazo de Granit Xhaka, el primero en definir desde el punto penal por el lado de Suiza.

Pese a que Luis Díaz logró acertar cuando fue su turno en la tanda definitiva de penales, durante los 90 minutos (y el tiempo de adición) no logró anotar.

James Rodríguez comforts a visibly emotional Luis Díaz 🇨🇴 pic.twitter.com/5HGmzcB2Ff — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

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