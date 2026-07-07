Richard Ríos sorprendió en su llegada al estadio para el partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El volante de la ‘Tricolor’ hizo parte de la delegación que arribó al escenario deportivo con su ojo izquierdo morado, producto de un fuerte golpe en el partido contra Ghana.

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La acción que preocupó a la Selección Colombia ocurrió cuando Jefferson Lerma inició un ataque que terminó en un centro al segundo palo. Richard Ríos se lanzó para intentar conectar de cabeza el balón, pero en la disputa aérea impactó con fuerza contra el futbolista de Ghana Mensah, lo que provocó que ambos quedaran tendidos sobre el terreno de juego.

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El fuerte golpe obligó al ingreso inmediato del cuerpo médico de la Selección Colombia, que atendió al volante en plena cancha mientras el juego permanecía detenido. La intensidad del choque preocupó a los jugadores y el cuerpo técnico, debido a que el impacto fue directamente en la cabeza.

Pese al susto vivido en ese compromiso, Ríos logró recuperarse y este martes llegó junto al resto de la delegación colombiana al estadio donde se disputará el duelo frente a Suiza.

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