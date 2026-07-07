El enfrentamiento entre Argentina y Egipto acaba de sumar un capítulo a la historia de las grandes controversias del fútbol internacional. Lo que parecía ser un golpe de autoridad definitivo para el conjunto africano terminó convertido en un incendio de reclamos, protestas y miradas de incredulidad hacia el cuerpo arbitral.

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Corría el minuto 58 del partido cuando Egipto dibujó una obra de arte del contragolpe. Tras recuperar el balón en su propio campo, la transición ofensiva fue letal: un pase milimétrico y con una precisión quirúrgica rompió las líneas argentinas y encontró a Mostafa Ziko con un enorme océano de espacio a su disposición.

El delantero egipcio demostró una frialdad absoluta. Controló el balón con maestría, se perfiló ante la salida desesperada del guardameta argentino y, con un remate sutil desde cerca, mandó a guardar la pelota al fondo de la red. Era el 0:2 parcial, un resultado que desataba la euforia en el banquillo egipcio y ponía contra las cuerdas a la campeona del mundo.

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Acá, el video de la jugada:

POR FALTA SOBRE LICHA MARTÍNEZ, ANULADO EL SEGUNDO GOL DE EGIPTO VS. ARGENTINA. ⚽ #ESPNMundial

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Sin embargo, la alegría africana duró apenas un suspiro. En el minuto 59, mientras los jugadores egipcios aún festejaban abrazados cerca del banderín de córner, el silbato del árbitro principal, Francois Letexier, congeló los corazones de los aficionados.

Desde la sala de videoarbitraje llegó el llamado de alerta: el gol debía ser revisado meticulosamente por una presunta falta en el origen de la jugada.

El drama se apoderó del estadio durante un minuto que pareció eterno. En el minuto 60, tras observar detenidamente las pantallas del VAR, Letexier regresó al terreno de juego con paso firme y una decisión que desató la tormenta.

Acá, más imágenes de la jugada:

🖥️💥 Correcta intervención del VAR en el Argentina – Egipto. 👉🏻 Attia pisa el pie de apoyo a Lisandro, impidiéndole continuar la acción. ✅ 𝗘𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗧𝗔. ▪️Como el gol se produce en la misma APP tras la recuperación, es una acción revisable. pic.twitter.com/Kc3WMxjjZR — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 7, 2026

La decisión final: El juez central determinó que existió una infracción previa contra el defensor argentino Lisandro Martínez en el inicio de la acción, decretando la anulación inmediata del tanto de Ziko.

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