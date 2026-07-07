Julio Sánchez Cristo protagonizó un momento de buen humor en la emisión de 6AM W de Caracol Radio al recibir a una delegación de la embajada de Suiza, justo un día antes del partido entre la Selección Colombia y el combinado europeo por los octavos de final del Mundial 2026. El periodista no dejó pasar la coincidencia y bromeó con la visita de los diplomáticos, quienes llegaron luciendo la camiseta de su país.

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Al presentar a los invitados, Sánchez Cristo comentó entre risas: “Visita de la delegación suiza a las instalaciones de Caracol Radio”. Acto seguido, destacó con humor la valentía de los funcionarios por asistir con la camiseta de Suiza en la antesala de un partido tan importante para la Selección Colombia.

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“Fernando Carrillo, que es increíble la delegación suiza hoy… cuando mañana nos enfrentamos a ustedes y con la camiseta de Suiza. Bueno, pero de frente sí apreciamos mucho el valor, valientes. Gracias a ustedes y al grupo por darnos esa oportunidad“, expresó el director del programa, mientras en el estudio se escuchaban las risas de los asistentes.

El periodista también aprovechó para hacer una comparación con el embajador de Colombia en Suiza. “Yo no me imagino al embajador Echeverry de Colombia en Suiza visitando las instalaciones con camiseta… no veo a Echeverry en eso, pero de pronto tiene tiempo, puede ir mañana”, dijo en tono jocoso, provocando nuevas carcajadas entre los presentes.

Antes de despedir a la delegación, Julio Sánchez Cristo les dio la bienvenida a la cabina de Caracol Radio y cerró con un mensaje cordial, aunque sin ocultar el ambiente futbolero que rodea el encuentro. “Señores diplomáticos, esta es su casa. No puedo decir que gane el mejor, pero linda camiseta”, concluyó, en un momento que rápidamente llamó la atención de los oyentes y seguidores del programa.

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