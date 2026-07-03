Julio Sánchez Cristo atraviesa un difícil momento personal luego de confirmar la muerte de su madre. El director de 6AM W, de Caracol Radio, compartió un corto pero emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse de ella: “Qué difícil despedir a la persona que nos dio la vida. Gracias”. La publicación recibió cientos de mensajes de solidaridad por parte de oyentes, colegas y figuras del periodismo colombiano.

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A pesar del duro momento familiar, Sánchez Cristo estuvo al aire este viernes al frente de la emisión de Caracol Radio, cumpliendo con su labor informativa antes de dar a conocer públicamente la noticia del fallecimiento de su madre.

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Néstor Morales envió mensaje a Julio Sánchez Cristo

Néstor Morales envió un mensaje de solidaridad a Julio Sánchez Cristo al aire en Blu Radio, luego de conocerse la muerte de su madre, y destacó la fortaleza que mostró el periodista al mantenerse al aire mientras enfrentaba el difícil momento familiar. El comunicador aseguró que quiso hacer una pausa en su programa para expresar públicamente su apoyo a quien calificó como un amigo y colega al que le tiene “infinito aprecio, cariño y gratitud”.

Morales recordó que ha compartido durante muchos años con Julio Sánchez Cristo en diferentes etapas de su carrera profesional y extendió sus condolencias a toda la familia Sánchez Cristo. “Una familia que ha estado muy presente en mi carrera profesional, con Julio he trabajado por muchos años, en muchas oportunidades. Quiero padre [a Linero], si me lo permite, enviarle un saludo a Julio, a Jaime, a Alberto, a Gerardo, a toda la familia Sánchez Cristo, que sé de la devoción que sentían por su mamá, cómo no, doña Lili, que fue un referente siempre en la familia y en este momento, porque pasé por ahí, sé lo que significa perder a la mamá”, dijo.

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