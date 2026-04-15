La Alianza Verde, el partido que alguna vez representó la esperanza de una tercera vía y la política de los girasoles liderada por Antanas Mockus, atraviesa hoy su crisis más profunda. Así lo analizó el periodista Julio Sánchez Cristo, quien no dudó en calificar la situación actual como el fin de una era, marcada por la fragmentación de sus miembros hacia orillas ideológicas opuestas y la irrelevancia de sus líderes naturales.

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Según Sánchez Cristo, el partido se encuentra hoy en un estado de desorientación total. Mientras una facción de la colectividad anunció un acuerdo programático para apoyar la candidatura de Iván Cepeda, otros sectores han decidido desligarse por completo de esa línea, buscando refugio en figuras de la derecha como Paloma Valencia. En el medio, queda un grupo de “indefinidos” que aún no saben si mantenerse fieles a la estructura verde o seguir los pasos de Sergio Fajardo.

Para el director de la W Caracol, la responsabilidad de este desmoronamiento recae directamente en las figuras que debieron liderar el proceso: los exalcaldes Claudia López y Sergio Fajardo. Sánchez Cristo fue enfático en señalar que la falta de consenso entre ambos líderes impidió incluso la realización de una consulta interna, dejando al partido sin un norte claro y a merced de los intereses individuales.

“El sueño de ese estilo de ser política verde desapareció simplemente porque los candidatos naturales de esa colectividad no pudieron ponerse de acuerdo”, sentenció el periodista, subrayando que hoy es un “día triste” para el profesor Mockus, quien observa desde la distancia cómo la “ola verde” que alguna vez ilusionó al país se diluye en transacciones burocráticas y apoyos divididos.

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El análisis no se quedó solo en las divisiones partidistas. Sánchez Cristo también hizo un crudo recuento de la realidad ética en el Congreso de la República, comparándola con los valores que Mockus intentó instaurar. Mencionó casos como el de Ciro Ramírez, condenado por la Corte, y la situación de Wadith Manzur, señalando que el panorama legislativo actual dista mucho de la “cultura ciudadana” que inspiró al partido.

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“El profesor hoy también se levanta triste observando lo que pasa en la política. Profe, son otros tiempos”, concluyó Sánchez Cristo, dejando claro que, ante la ausencia de una jefatura sólida y una coherencia programática, el Partido Alianza Verde parece haber firmado su acta de defunción como fuerza independiente, quedando atrapado en la polarización que alguna vez prometió combatir.

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