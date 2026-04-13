El representante a la Cámara Ape Cuello desmintió cualquier acercamiento con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El congresista reiteró que no respaldará su aspiración y aseguró que el aspirante habría mentido sobre un supuesto intento de contacto entre ambos.

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La controversia surgió luego de que el candidato mencionara la existencia de un intermediario que habría buscado concertar un encuentro con Cuello. Sin embargo, el representante negó tajantemente esa versión y pidió que se aclare públicamente lo ocurrido, insistiendo en que no ha existido ningún tipo de acercamiento con el aspirante presidencial.

Cuello lanzó un reto directo a De la Espriella para que revele la identidad del supuesto intermediario. El congresista sostuvo que es necesario que el país conozca quién habría servido de enlace y aclarar el origen del mensaje, en medio de una discusión que ha tomado fuerza en el escenario político.

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Comunicado a la Opinión Pública. pic.twitter.com/T8mqlDDIbW — apecuello (@apecuello) April 13, 2026

Asimismo, el representante insistió en que se debe esclarecer quién envió la supuesta razón y en qué condiciones se habría dado ese intento de contacto. Para Cuello, este punto es clave para evitar confusiones y despejar dudas frente a lo que calificó como una versión que no corresponde a la realidad.

En medio del cruce de declaraciones, el congresista también defendió su cercanía con algunas iniciativas del Gobierno nacional. Cuello afirmó que ha respaldado decisiones que, según él, buscan beneficiar a la ciudadanía y aseguró que no se arrepiente de su postura en temas legislativos recientes.

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Finalmente, que Cuello fue enfático en señalar que no apoyaría a un candidato que, en su opinión, presume de sus privilegios en un país marcado por la desigualdad. Con estas declaraciones, el representante dejó clara su distancia frente a la aspiración de De la Espriella y avivó el debate político en torno a las alianzas de cara a las elecciones.

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