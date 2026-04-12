El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó fuertes acusaciones contra el senador Iván Cepeda durante una entrevista con la periodista Vicky Dávila este domingo 12 de abril, en medio de la creciente tensión política de cara a las elecciones de 2026.

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En la conversación, el eje principal de sus declaraciones estuvo en señalar supuestos vínculos de Cepeda con figuras delincuenciales, haciendo especial énfasis en que —según él— el senador habría actuado como defensor de integrantes de la antigua guerrilla de las Farc, particularmente de Jesús Santrich.

Las declaraciones del candidato giraron principalmente en torno a esta acusación, con la que buscó cuestionar el papel político y jurídico de Cepeda. De la Espriella insistió en que el hoy senador ha tenido cercanía histórica con actores de la guerrilla y que, en su concepto, eso lo deslegitima como aspirante presidencial.

El señalamiento sobre Jesús Santrich —quien fue uno de los negociadores del acuerdo de paz y posteriormente murió en Venezuela— ha sido uno de los puntos más polémicos del discurso del abogado, pues lo presenta como una prueba de supuestos vínculos entre Cepeda y sectores armados ilegales.

Pero más allá de ese señalamiento, De la Espriella también arremetió contra Cepeda en términos políticos, asegurando que representa la continuidad del actual Gobierno.

“Él es el heredero del Gobierno y de las Farc, la guerrilla a la que tanto ha ayudado […]. Es el único candidato que no amenazan y que puede ir a zonas controladas por el narcoterrorismo”, afirmó en su diálogo con Vicky Dávila.

“Nos amenazan a Paloma Valencia y a mí, nunca a Iván Cepeda. Eso no es fortuito”, dijo @ABDELAESPRIELLA en SEMANA.https://t.co/8HirKKAmCF pic.twitter.com/NH6RuERzv0 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 13, 2026

En la misma línea, reiteró: “Yo sí lo digo con todas las letras: El señor Cepeda es el único candidato que tiene licencia para moverse por todo el país. No ha tenido que suspender ciertos eventos por temas de seguridad […]. Cepeda es el heredero de Petro”.

Durante la entrevista, Vicky Dávila le preguntó si creía que el Gobierno estaba detrás de amenazas en su contra y contra la senadora Paloma Valencia. En respuesta, De la Espriella lanzó una de sus afirmaciones más delicadas: “Es una sola mafia. El presidente perfila, hace montajes, ordena interceptaciones ilegales, y luego sus cómplices del narcoterrorismo ejecutan este tipo de atentados”.

Estas declaraciones se suman a otros pronunciamientos recientes del candidato, en los que ha denunciado supuestas persecuciones y ha elevado el tono frente a sus contendores políticos.

Finalmente, De la Espriella cerró sus críticas asegurando que en el futuro dará a conocer más información sobre Cepeda.

“El señor Cepeda sabe que yo tengo el carácter y la determinación para revelar sus vínculos y darle la pelea. Los vínculos de Cepeda se van a conocer próximamente”, concluyó.

Las declaraciones se dan en un contexto de alta polarización política, en el que tanto De la Espriella como Cepeda figuran entre los principales protagonistas de la contienda electoral, con un discurso cada vez más confrontacional.

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