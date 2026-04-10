La imagen, en la que se atribuía una polémica frase a Juan Daniel Oviedo sobre Buenaventura, fue desmentida tras el proceso de verificación digital con ‘Checkéame Esta’.

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(Vea también: ¿Video de Abelardo de la Espriella hablando de su postura religiosa es real o IA? ‘Checkéame Esta’ lo confirmó)

El contenido incluía el logo de El País de Cali, lo que le daba apariencia de publicación real y aumentó su difusión en plataformas digitales. Sin embargo, la pieza no corresponde a ninguna publicación auténtica del medio.

‘Checkéame Esta’ confirmó uso de inteligencia artificial

El análisis de la herramienta de fast check de Pulzo que permitió establecer que la imagen fue manipulada con inteligencia artificial.

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La verificación encontró inconsistencias en el diseño y en los elementos gráficos, además del uso indebido de la identidad visual del medio.

Este tipo de contenidos suele viralizarse con rapidez cuando involucra frases polémicas o temas sensibles, como la que figura en la que se atribuye falsamente a Oviedo. En este caso decía: “Allá solo comen mierda”.

¿Cómo evitar caer en videos manipulados con IA?

Antes de compartir un clip polémico:

Verifique de dónde sale la entrevista original.

Desconfíe de fragmentos cortos sin contexto.

Use herramientas de chequeo con IA.

‘Checkéame Esta’ de Pulzo, está disponible de forma gratuita para que cualquier persona pueda comprobar si un contenido fue alterado con inteligencia artificial ya sea con un video, imagen o audio.

¿Qué es ‘Checkéame Esta’?

Checkéame Esta es una herramienta digital gratuita de Pulzo, desarrollada en alianza con Lumo Media Lab, que permite a cualquier persona verificar si un video, una imagen o un audio ha sido generado o manipulado con inteligencia artificial. Su verificador analiza el contenido y alerta sobre posibles alteraciones que pueden pasar desapercibidas a simple vista.

Además del chequeo técnico, la plataforma ofrece contenidos educativos que enseñan a identificar señales comunes de desinformación y un juego interactivo pensado para fortalecer habilidades de verificación. La iniciativa busca fomentar un consumo más crítico de información y frenar la propagación de contenidos engañosos en entornos digitales.

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