El sector tecnológico en Colombia sigue ganando terreno a nivel internacional. Recientemente, se conoció que una compañía local logró meterse en un selecto listado global que destaca la velocidad de su crecimiento financiero y su capacidad de expansión en mercados extranjeros.

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Se trata de DataKnow, una firma especializada en analítica de datos e inteligencia artificial, que fue incluida en el prestigioso ranking The Americas Fastest-Growing Companies 2026. Este listado es elaborado anualmente por el diario británico Financial Times en conjunto con la firma de estadísticas Statista.

La compañía colombiana logró ubicarse en la posición 80 a nivel continental, destacándose entre las 300 organizaciones con mayor crecimiento de ingresos en toda América. El ranking evaluó el desempeño de empresas en Norte, Centro y Sudamérica, tomando como base el comportamiento de sus ingresos entre 2021 y 2024, así como la consistencia en su expansión durante ese periodo.

Sobre este hito, Carlos Murillo, CEO y fundador de DataKnow, señaló:

“Este reconocimiento valida la solidez de nuestra estrategia y el compromiso de nuestro equipo por desarrollar soluciones de alto impacto desde Colombia para toda la región. Formar parte de este ranking y posicionarnos dentro del top 100 en América ratifica nuestro enfoque en la innovación y el crecimiento sostenible”.

La presencia de DataKnow en este listado es particularmente relevante, ya que la empresa hace parte de un reducido grupo de solo cuatro organizaciones colombianas que lograron ingresar al ranking en su edición 2026. Este hecho pone de relieve la competitividad del talento nacional en dinámicas empresariales de alto crecimiento y su capacidad para escalar modelos de negocio basados en tecnología avanzada.

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