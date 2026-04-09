La inesperada decisión se da en línea con la reciente disminución de la nota soberana de Colombia, que también cayó a BB- con perspectiva estable.

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Esta decisión refleja la fuerte dependencia de la petrolera frente al perfil crediticio del país, dado su papel estratégico como principal productor de hidrocarburos y su alta participación estatal, cercana a 88,49%, detalla La República.

Aunque el perfil crediticio individual de Ecopetrol se mantuvo en bb+, la rebaja también responde a factores financieros propios, agregó ese diario.

Entre ellos, se destaca el deterioro en su flujo de caja, con un indicador negativo de -5,0%, muy por debajo de lo esperado, lo que evidencia presiones de liquidez y mayores necesidades de financiamiento, resalta ese periódico.

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Además, la política de dividendos ha afectado su sostenibilidad, al distribuir entre 40% y 60% de sus utilidades, e incluso superar las ganancias en 2024.

Pese a esto, la empresa sigue siendo clave para las finanzas públicas, con transferencias cercanas a $11,5 billones en dividendos, destacó ese rotativo.

S&P advirtió que una mejora en la calificación dependerá de mayores niveles de producción, menor endeudamiento y mejores flujos de caja, aunque considera poco probable un cambio en el corto plazo.

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