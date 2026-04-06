Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, tendría lista una salida temporal de la compañía a través de vacaciones y una posible licencia no remunerada, en medio de los procesos judiciales en su contra. De acuerdo con El Tiempo, la opción que cobra más fuerza es que el directivo se ausente desde el 7 de abril hasta finales de mayo, justo cuando avanza una nueva imputación en su caso.

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La fórmula también contempla que, tras ese periodo, Roa se aparte mediante una licencia no remunerada hasta finales de junio. Esa alternativa permitiría que no esté al frente de la estatal durante momentos clave de su situación judicial y, al mismo tiempo, evitaría impactos directos en la operación de la empresa.

Vacaciones y licencia de Ricardo Roa en Ecopetrol por lío judicial

En palabras recogidas por el medio citado, el propio Roa no descarta esa salida temporal y aseguró que está dispuesto a tomar vacaciones o licencia si así se lo piden. Incluso, mencionó que dentro de la empresa existe una línea de sucesión que permitiría mantener la estabilidad mientras se define su situación.

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El contexto de esta movida está marcado por los procesos judiciales contra Roa, quien fue imputado por presunto tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de un apartamento y sus vínculos con un policía retirado.

Además, el próximo 8 de abril se espera una segunda imputación, esta vez por supuesta violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022, en la que Roa se desempeñó como gerente.

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