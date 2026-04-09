Una empresa estadounidense de transporte y logística, National Road Logistics LLC, se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras debido a graves dificultades financieras, en medio de una crisis prolongada del sector, detalló el diario The Street.

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La compañía, con operaciones de transporte terrestre, carga completa, almacenamiento y transbordo, enfrenta un entorno adverso marcado por la caída en la demanda de envíos, la reducción de tarifas de flete y el aumento sostenido de costos operativos, añadió ese medio.

Entre los principales factores que agravaron su situación está el fuerte incremento en los precios del combustible, especialmente el diésel, que casi se duplicó en pocas semanas tras el conflicto con Irán, resaltó ese diario.

Esto elevó significativamente los costos para las empresas transportistas, afectando sobre todo a las más pequeñas que no pueden trasladar estos sobrecostos a sus clientes mediante recargos.

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National Road Logistics presentó su solicitud de bancarrota el 6 de abril, reportando activos entre 1 y 10 millones de dólares y pasivos que oscilan entre 10 y 50 millones, con deudas superiores a los 43 millones de dólares. Además, enfrenta múltiples litigios y obligaciones con proveedores y clientes.

La empresa, que opera 27 camiones y emplea a 35 conductores, busca reorganizar sus finanzas mientras mantiene sus operaciones en distintas regiones de Estados Unidos.

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