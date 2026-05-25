Mastercard anunció el lanzamiento de World Legend Mastercard en Colombia, una nueva categoría de tarjeta premium enfocada en ofrecer beneficios exclusivos, acceso preferencial y experiencias diferenciadas para consumidores de alto valor.

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La propuesta combina pagos seguros, tecnología y respaldo global con ventajas diseñadas tanto para la vida cotidiana como para viajes internacionales.

Entre sus principales beneficios está el acceso a “The Mastercard Collection”, una plataforma que reúne experiencias en gastronomía, entretenimiento y viajes.

En gastronomía, los usuarios podrán disfrutar de reservas preferenciales en restaurantes reconocidos, menús exclusivos, cenas privadas con chefs, catas de vino y eventos especiales en Colombia y el mundo.

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En entretenimiento, la tarjeta ofrecerá beneficios en más de 30 conciertos y festivales al año, incluyendo preventas anticipadas, ingreso rápido, experiencias backstage y acceso a momentos exclusivos, dependiendo de disponibilidad.

En viajes, World Legend Mastercard incluirá acceso a más de 1.600 salas VIP en aeropuertos internacionales, servicios preferenciales y beneficios como Mastercard Fast Track.

También permitirá ingresar al lounge VIP Taste by Priceless en el Aeropuerto El Dorado, cuya apertura está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Con este lanzamiento, Mastercard amplía su portafolio premium en Colombia y busca responder a consumidores que valoran no solo la seguridad en los pagos, sino también el acceso a experiencias personalizadas y beneficios exclusivos a nivel local e internacional.

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