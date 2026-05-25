El crecimiento de la publicidad digital en Colombia y la transformación del marketing impulsan la agenda del IAB Day 2026, considerado el principal encuentro de la industria en el país.

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El evento, que se realizará el 28 y 29 de mayo en Bogotá, celebrará sus 15 años con la participación de más de 900 asistentes y expertos nacionales e internacionales que analizarán los principales retos y oportunidades del sector.

El contexto del evento refleja un mercado en plena evolución. En 2025, segmentos como el branded content y los formatos emergentes crecieron más de 60%, mientras que el video digital aumentó más de 13%, consolidándose como motores clave de la inversión publicitaria.

Este comportamiento evidencia cómo la creatividad, el uso de datos, la inteligencia artificial y la innovación tecnológica están redefiniendo la relación entre marcas y audiencias.

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La agenda académica del IAB Day abordará temas estratégicos como inteligencia artificial, privacidad, identidad, creatividad disruptiva, cultura del marketing, medición y nuevos modelos de negocio.

Además, contará con expertos internacionales como Neil Patel y Juan Merodio, así como la participación especial del comediante Andrés López.

El encuentro reunirá a medios, agencias, anunciantes y plataformas para discutir el futuro de la industria en un entorno marcado por la regulación, el cambio del consumidor y la evolución tecnológica.

Con esta edición, IAB Colombia reafirma su papel como articulador del ecosistema digital y promotor de espacios de actualización, formación y networking para el sector.

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