Un video que circula en redes sociales muestra una aglomeración de personas en Barrancabermeja, junto con una denuncia.
En la grabación, una persona afirma que trabajadores de la alcaldía habrían sido obligados a asistir a una manifestación política.
“Esto es una denuncia que hacemos desde Barrancabermeja. A todos los que trabajamos en la alcaldía nos obligan a asistir a esta manifestación del señor Iván Cepeda”, se escucha en el video.
🚨OJO al parche, esto es lo que infla encuestas y apreciaciones, erróneas. @FiscaliaCol , @PGN_COL, @ABDELAESPRIELLA, @Enrique_GomezM, @RevistaSemana , sucedió en Barrancabermeja el día 09-04-2026 pic.twitter.com/sAUpn3LcyoLee También
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— 🇨🇴 Coronel (V) 🇨🇴Alberto López Franco (@fealmaca2022) April 10, 2026
Señalan presuntas amenazas laborales
Según el testimonio que acompaña el clip, quienes no asistieran al evento o no llevaran a otras personas se expondrían a posibles consecuencias laborales.
“…con la amenaza de que si no lo hacemos y no traemos a cinco personas perdemos nuestros empleos”, agrega la voz en la grabación.
Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial que confirme o desmienta estas afirmaciones.
No hay confirmación oficial sobre los hechos
El video ha comenzado a difundirse ampliamente en plataformas digitales, generando debate sobre la veracidad de la denuncia.
Sin embargo, las afirmaciones provienen únicamente del testimonio incluido en la grabación y no han sido verificadas por autoridades.
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