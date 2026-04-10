Un video que circula en redes sociales muestra una aglomeración de personas en Barrancabermeja, junto con una denuncia.

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En la grabación, una persona afirma que trabajadores de la alcaldía habrían sido obligados a asistir a una manifestación política.

“Esto es una denuncia que hacemos desde Barrancabermeja. A todos los que trabajamos en la alcaldía nos obligan a asistir a esta manifestación del señor Iván Cepeda”, se escucha en el video.

Señalan presuntas amenazas laborales

Según el testimonio que acompaña el clip, quienes no asistieran al evento o no llevaran a otras personas se expondrían a posibles consecuencias laborales.

“…con la amenaza de que si no lo hacemos y no traemos a cinco personas perdemos nuestros empleos”, agrega la voz en la grabación.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial que confirme o desmienta estas afirmaciones.

No hay confirmación oficial sobre los hechos

El video ha comenzado a difundirse ampliamente en plataformas digitales, generando debate sobre la veracidad de la denuncia.

Sin embargo, las afirmaciones provienen únicamente del testimonio incluido en la grabación y no han sido verificadas por autoridades.

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