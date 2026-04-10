En medio de la campaña presidencial, el nombre de Juan Daniel Oviedo volvió a ser tendencia, pero no por sus propuestas, sino por su vida personal. En redes sociales circularon versiones que apuntaban a una supuesta ruptura con su pareja, lo que rápidamente desató debate en el entorno político y digital.

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Los rumores crecieron luego de publicaciones en plataformas como X, donde incluso se hicieron virales comentarios sobre su relación con Sebastián Reyes. Uno de los mensajes más replicados fue el de la periodista Laura Camila Vargas, quien escribió: “El amor también es político, y todo indica que Sebastián Reyes, pareja de Juan Daniel Oviedo y activista que ha trabajado con población trans, habría entendido bien la frase: ‘No besarás a nadie que no hable de justicia social’”.

Oviedo responde a rumores y habla de su relación

Frente a la polémica, Oviedo decidió pronunciarse públicamente y cuestionó el enfoque del debate en medio del proceso electoral. “Colombia ha sido capaz de sentarse con criminales para negociar la paz, pero no ha sido capaz de aceptar que alguien dialogue con quien piensa distinto sin llamarlo traidor“, afirmó. El aspirante también aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia del diálogo entre posturas opuestas.

En esa línea, el candidato agregó: “Quienes juzgan no conocen lo vivido. Si queremos que nuestras luchas trasciendan, nos va a tocar, más temprano que tarde, sentarnos con quien piensa distinto y ponernos de acuerdo. No es sí o no. Es sí más no. El amor es para gastarlo en cosas más grandes que nuestro ego”. Sus palabras se interpretaron como una defensa tanto de su relación como de la convivencia entre diferencias políticas.

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Colombia ha sido capaz de sentarse con criminales para negociar la paz, pero no ha sido capaz de aceptar que alguien dialogue con quien piensa distinto sin llamarlo traidor. Quienes juzgan no conocen lo vivido. Si queremos que nuestras luchas trasciendan, nos va a tocar, más… https://t.co/ZvZmseIgyz — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) April 11, 2026

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Finalmente, Oviedo desmintió una ruptura con su pareja, aunque reconoció que existen tensiones como en cualquier relación. “Nota: En casa todo bien. No conozco una pareja en Colombia que no pelee y se reconcilie“, puntualizó. El pronunciamiento buscó poner fin a las especulaciones que tomaron fuerza en redes sociales.

Sebastián Reyes ha mantenido un perfil discreto, pese al interés que despierta su relación con Oviedo. El diseñador ha trabajado en proyectos de moda e inclusión social, y su vínculo con el candidato ha sido objeto de atención en anteriores campañas, especialmente por sus diferencias ideológicas.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.