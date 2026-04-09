La vida personal de Juan Daniel Oviedo volvió a quedar en el centro del debate público tras surgir versiones —sin confirmación oficial— sobre una supuesta ruptura con su pareja de más de una década, el diseñador y activista Sebastián Reyes.

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(Vea también: Quién es y a qué se dedica novio de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia)

El tema tomó fuerza luego de que el periodista de entretenimiento Ariel Osorio afirmara en el programa La Corona que, “al parecer y supuestamente”, la relación entre ambos habría llegado a su fin en medio del nuevo escenario político que enfrenta el exdirector del Dane.

Las versiones surgieron pocos días después de que Oviedo fuera anunciado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, decisión que aumentó la exposición mediática del economista y reactivó el interés público por su vida privada.

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Según Osorio, la relación sentimental de cerca de 14 años habría atravesado un punto de quiebre reciente. El comunicador insistió en que se trata de información no confirmada directamente por los involucrados y que circula como versión dentro del ámbito del entretenimiento.

El supuesto distanciamiento estaría relacionado con el contexto político actual y, particularmente, con el debate generado por las posturas públicas de Valencia frente a temas sensibles para la comunidad LGBTIQ+, como la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Hasta el momento, ni Oviedo ni Reyes se han pronunciado públicamente sobre estas versiones.

¿Por qué habría terminado Juan Daniel Oviedo con su novio?

De acuerdo con lo señalado por Ariel Osorio, el ambiente político habría influido en la dinámica personal de la pareja. Las declaraciones recientes de Valencia, quien ha manifestado su desacuerdo con la adopción homoparental argumentando la prioridad del bienestar infantil, generaron un fuerte debate nacional.

En contraste, Oviedo ha defendido públicamente los avances en derechos para parejas del mismo sexo y ha reiterado que mantener diferencias dentro de una alianza política no implica renunciar a sus convicciones personales.

Ese contraste ideológico es señalado por las versiones difundidas como el posible detonante del presunto fin de la relación, aunque no existe confirmación oficial que respalde esa hipótesis.

Historia de Juan Daniel Oviedo y su novio

Oviedo y Reyes iniciaron su relación alrededor de 2011, en un entorno académico vinculado a la Universidad del Rosario. Durante años, ambos fueron vistos como una pareja estable dentro del ámbito público colombiano.

El economista llegó a destacar en distintas entrevistas la importancia de conservar proyectos personales independientes como parte del equilibrio de la relación, resaltando el respeto mutuo y la complementariedad profesional.

Precisamente por esa imagen de estabilidad, las versiones sobre una posible ruptura han generado amplio interés mediático.

Quién es Sebastián Reyes, más allá de la relación

Más allá de su vínculo sentimental con Oviedo, Sebastián Reyes ha desarrollado una trayectoria propia enfocada en la inclusión social desde el sector creativo.

Formado en la Escuela Arturo Tejada y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el diseñador decidió apartarse de los circuitos tradicionales de la moda para impulsar proyectos comunitarios. Actualmente lidera iniciativas como Olimpo Lab y Crema Slow Fashion, orientadas a generar oportunidades laborales para personas trans y poblaciones históricamente excluidas.

Su trabajo lo ha convertido en una figura reconocida dentro del activismo social ligado a la moda y la economía creativa.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.