La Casa de Nariño no fue la única en pronunciarse oficialmente. Minutos después de que se conocieran los primeros reportes de prensa y el comunicado de la oficina de comunicaciones, el propio presidente Gustavo Petro acudió a su cuenta de X (antes Twitter) para entregar de primera mano su versión sobre el crucial diálogo telefónico sostenido con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.

Sigue a PULZO en Discover

En un extenso y detallado mensaje, el mandatario saliente calificó el encuentro —el cuarto entre ambos líderes— como “amable”, pero no dudó en ventilar varias sorpresas y aparentes confusiones que ocurrieron durante la línea binacional, tocando fibras tan delicadas como la polarización política de la región, el futuro de la sustitución de cultivos y su polémica inclusión en la lista Clinton.

El apartado más llamativo del trino de Petro apunta a un evidente cortocircuito informativo en el equipo de asesores de Donald Trump. Según relató el jefe de Estado colombiano, le causó un profundo extrañamiento descubrir que el líder estadounidense no tuviera claras las dinámicas políticas internas de Colombia, al punto de ignorar la feroz enemistad que Petro mantiene con el presidente electo y líder de la oposición.

“Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella”, escribió Petro de manera directa, evidenciando una aparente confusión por parte del mandatario norteamericano, quien durante la campaña presidencial colombiana respaldó abiertamente al abogado penalista en contra del ala oficialista.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Pero las sorpresas no pararon ahí. Petro también manifestó su asombro ante el hecho de que Trump desconociera las duras medidas financieras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene vigentes contra el entorno presidencial colombiano. “Me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC; me prometió actuar en el tema”, añadió el mandatario, confirmando que obtuvo una promesa de intervención directa por parte de Washington para limpiar su nombre antes de entregar el cargo el 7 de agosto. En medio de esa situación, Petro destacó que Trump lo tildó con una particular expresión en inglés: “Me dijo que era un ‘godman’ [buen hombre] y que ojalá pudiéramos hablar después”.

Acabo de conversar telefónicamente con el presidente de los EEUU Donald Trump. Cómo en las tres veces anteriores fue una conversación amable. Le solicite su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de… pic.twitter.com/rmXqaXwQuG — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 3, 2026

Fiel a su estilo discursivo, el mandatario saliente aprovechó los micrófonos presidenciales para trasladarle a Trump su profunda preocupación por la crispación política que vive el país y el temor a que la transición desemboque en escenarios de violencia. Según el trino, Petro le solicitó formalmente ayuda institucional a los Estados Unidos “para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian”.

Asimismo, el presidente colombiano extendió el panorama a nivel continental, advirtiendo a Trump sobre la “enorme polarización creciente” que sacude a los cinco países de la región andina liberados por Simón Bolívar. Para ilustrar los lazos históricos que unen a ambas naciones más allá de las diferencias ideológicas contemporáneas, Petro le relató a Trump un pasaje de la gesta libertadora: le recordó que el propio Bolívar “hasta su muerte siempre llevó el mechón de pelo que le regaló George Washington”.

En el plano técnico, el trino de Petro reitera que se le entregaron a la Casa Blanca todas las métricas actuales del programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca que ha abanderado su administración, defendiendo con vehemencia la efectividad de su estrategia.

El presidente saliente anunció que este balance consolidado será publicado en los próximos días “para orgullo de mi gobierno y de la sociedad colombiana”. Con el fin de blindar el programa ante la inminente llegada de la administración de De la Espriella, Petro enfatizó que los recursos del proyecto ya quedaron completamente asegurados: “Dejé financiado el programa hasta diciembre de este año 2026 y le solicité, por su eficacia, que lo mantuvieran”, concluyó, dejando la pelota en la cancha del gobierno de los Estados Unidos para presionar su continuidad institucional.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.