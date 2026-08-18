Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella, acompañado por su ministro de Justicia, visitó el Palacio de Justicia, ubicado en el corazón de Bogotá, para sostener su primera reunión oficial con las máximas autoridades de la rama judicial. Este encuentro, realizado poco después de su posesión, estuvo enfocado en definir el tono de la relación entre el Ejecutivo y las altas cortes en los años venideros.

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Durante la jornada, De la Espriella recorrió las principales instancias judiciales del país: el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Disciplina Judicial. La visita tuvo como eje central la búsqueda de una colaboración armónica entre poderes, un tema que ya había sido priorizado por el mandatario en su discurso inaugural el pasado 7 de agosto. En esa ocasión, De la Espriella manifestó: “Respetaré la independencia de cada una de las ramas del poder, porque así me lo exige mi formación académica”.

El presidente enfatizó en sus declaraciones que “la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado encarnan las más altas garantías de la Nación. A ellas corresponde asegurar la supremacía de la Constitución y someter la actuación del Estado al imperio de la ley”. Además, subrayó su compromiso de no interferir en las competencias constitucionales asignadas a las autoridades judiciales, insistiendo: “Nunca los señalaré ni pretenderé invadir competencias que la Constitución les ha confiado a otras autoridades. Mi relación institucional y personal con la Rama Judicial estará regida por la colaboración armónica y el respeto recíproco”.

En la reunión participaron figuras destacadas del ámbito judicial, entre ellas el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis Gómez; el vicepresidente de la Corte, Hugo Quintero Bernate; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea; y la vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Adriana Consuelo López Martínez. Desde la Corte Suprema se resaltó que el encuentro sirvió para ratificar el compromiso de mantener un diálogo institucional respetuoso, en el marco de la independencia y las competencias establecidas por la Constitución, siempre en favor de la justicia y la ciudadanía.

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¿Cuáles fueron los principales acuerdos entre el presidente De la Espriella y las altas cortes?

Durante la reunión en el Palacio de Justicia, una de las principales conclusiones fue la disposición de mantener una colaboración armónica y respetuosa entre el poder Ejecutivo y las altas cortes. Se acordó trabajar en conjunto, pero manteniendo la independencia de cada rama del poder público, tal como lo exige la Constitución. El presidente Abelardo de la Espriella insistió en el respeto mutuo y en no invadir competencias ajenas, ratificando su promesa de un trato institucional basado en el diálogo y el respeto.

¿Qué instituciones conforman las ‘altas cortes’ en Colombia según De la Espriella?

En sus declaraciones durante el encuentro y en su discurso de posesión, el presidente Abelardo de la Espriella definió como ‘altas cortes’ a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Estas instituciones, de acuerdo con las palabras del mandatario, tienen la responsabilidad de garantizar la supremacía constitucional y velar por que la actuación del Estado se rija siempre por la ley.

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