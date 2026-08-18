Por: Portal Bogotá

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El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca se robustece con un nuevo convenio interadministrativo, firmado el 18 de agosto de 2026 entre la Agencia Regional de Movilidad (ARM) y TransMilenio, para intervenir siete estaciones estratégicas ubicadas en la autopista Sur, en Bogotá y Soacha. Según la información oficial de TransMilenio y la ARM, esta intervención responde a la creciente demanda del corredor, que en 2025 registró cerca de 37,4 millones de validaciones, equivalente a un promedio diario de 102.000 usuarios entre ambas ciudades.

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La inversión total asciende a $48.437 millones de pesos, de los cuales TransMilenio aportará el 60,24 % y la Agencia Regional de Movilidad el 39,76 %, con el compromiso de ejecutar estos recursos hasta el 31 de diciembre de 2027. Las estaciones beneficiadas son San Mateo, Terreros, La Despensa, León XIII (todas ubicadas en Soacha), y Bosa, Perdomo y Madelena (en Bogotá), segmentando una de las rutas de mayor importancia para la movilidad cotidiana de la región.

La intervención se enfoca en mejorar la seguridad de los usuarios y optimizar la operación, administración e integración del sistema. De acuerdo con la ARM, se instalarán aproximadamente 140 puertas automáticas, se adecuarán físicamente las estaciones y se pondrá en marcha un piloto de BCA (Bus de Colectivo Asistido) en San Mateo, además de avanzar en la integración de algunas rutas urbanas de Soacha con TransMilenio por primera vez. La ARM también aportará los equipos técnicos para seguimiento y acompañamiento de las obras.

Claudia Mercado Velandia, directora de la Agencia Regional de Movilidad, destacó que la articulación institucional acelera la entrega de soluciones a la ciudadanía, permitiendo que las personas que cruzan diariamente entre Soacha y Bogotá reciban estaciones más seguras y conectadas. Por su parte, TransMilenio asumirá la estructuración técnica y contratación de las mejoras, garantizando el mantenimiento, atención al usuario y todas las labores de supervisión requeridas.

Este proyecto busca beneficiar de manera directa a más de 100.000 personas que diariamente utilizan este corredor, incrementando la seguridad, el control de acceso y la agilidad en los procesos de embarque y desembarque. El municipio de Soacha participa como aliado estratégico, especialmente en la integración a través de la nueva Estación de Integración San Mateo. El convenio forma parte del Convenio Marco Interadministrativo No. ARM-072-2026, suscrito por la ARM, TransMilenio y el municipio de Soacha, y consolida así la apuesta por una movilidad segura, eficiente e integrada en la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles estaciones de TransMilenio serán intervenidas en el marco del convenio ARM?

Las estaciones que serán objeto de mejoras, según los datos suministrados por la Agencia Regional de Movilidad y TransMilenio, son San Mateo, Terreros, La Despensa y León XIII en Soacha, así como Bosa, Perdomo y Madelena en Bogotá. Estas estaciones conforman el corredor de la autopista Sur, uno de los tramos con mayor demanda en el transporte público de la región.

¿En qué consiste la integración que se busca entre el transporte público de Soacha y TransMilenio?

La integración propuesta implica, por primera vez, sumar rutas del transporte público colectivo urbano de Soacha al sistema TransMilenio, facilitando el intercambio de usuarios entre ambos servicios en estaciones específicas como San Mateo. Este proceso incluye adecuaciones físicas, instalación de puertas automáticas y pilotes de nuevas tecnologías para mejorar la experiencia y seguridad de los usuarios de la autopista Sur.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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