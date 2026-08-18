Un cuerpo sin vida fue reportado durante la mañana de este martes 18 de agosto en inmediaciones de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 38 Sur, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

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De acuerdo con el reporte preliminar divulgado por la cuenta ‘Gato Noticias Bogotá’, la situación fue advertida en este importante corredor vial, por lo que las autoridades se desplazaron hasta el lugar para adelantar las primeras verificaciones.

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Por ahora, no se han establecido públicamente la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Tampoco se ha confirmado si se trataría de un hecho violento o si estaría relacionado con alguna otra situación.

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La zona permaneció bajo atención de las autoridades mientras se adelantaban las labores correspondientes para establecer qué ocurrió. La información disponible hasta el momento es preliminar y podría cambiar a medida que avance la investigación.

La Avenida Ciudad de Cali y la Calle 38 Sur corresponden a un sector de alta circulación en Kennedy y cuentan con conexiones hacia diferentes zonas del suroccidente de la capital. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen información oficial sobre la identidad de la víctima y las circunstancias del fallecimiento.

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