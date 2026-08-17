El mundo de los concursos de belleza está de luto tras conocerse la muerte de Putri Andriani Juficha, representante de Indonesia que falleció el pasado 14 de agosto, precisamente el día en que cumplía 26 años.

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La noticia sorprendió a seguidores y organizaciones vinculadas con la joven, especialmente porque, hasta ahora, no se ha informado que padeciera alguna enfermedad o condición de salud que hiciera prever su muerte. La causa del fallecimiento tampoco ha sido revelada públicamente. La causa del fallecimiento tampoco ha sido revelada públicamente.

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La joven comenzó a ganar reconocimiento en el mundo de los concursos de belleza tras participar en Miss Grand Indonesia 2025, certamen en el que consiguió convertirse en primera finalista.

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La organización lamentó públicamente su muerte y destacó las cualidades personales que la caracterizaban.

“Fuiste mucho más que una reina de belleza. Eras parte de nuestra gran familia, un alma hermosa cuya gracia, fortaleza y espíritu conmovieron a muchos”, manifestó Miss Grand Indonesia al expresar sus condolencias a los familiares y amigos de Putri.

Posteriormente, la indonesia obtuvo el título de Miss Earth Indonesia 2025, competencia en la que tuvo la oportunidad de representar a su país y promover iniciativas relacionadas con el cuidado del medioambiente.

Uno de los proyectos que impulsó estuvo relacionado con el saneamiento de aguas contaminadas y el reciclaje, dos temas que estaban entre sus principales intereses.

Las organizaciones a las que perteneció lamentaron su partida.

Más allá de las pasarelas, Putri Andriani tenía diferentes proyectos profesionales y artísticos. La joven era profesional en Ciencias de la Comunicación y, además, cursaba estudios de Derecho. Paralelamente, desarrollaba una carrera como cantante bajo el nombre artístico de ‘Pijey’.

En 2024 lanzó uno de sus sencillos y utilizaba las redes sociales para compartir parte de su trabajo musical. Su interés por las causas sociales y ambientales también fue una constante durante su carrera en los concursos de belleza.

La noticia generó especial impacto debido a la corta edad de Putri y a que aparentemente se encontraba desarrollando diferentes proyectos. Uno de los últimos registros conocidos de su actividad pública ocurrió en junio, cuando participó como jueza de una competencia. Posteriormente, realizó su última publicación en redes sociales el 21 de julio.

La organización Miss Tiara también lamentó su fallecimiento y recordó el compromiso que tuvo con la protección del medioambiente.

“Te agradecemos por tu vida, tu bondad, tu humildad y tu inquebrantable dedicación a la protección de la Madre Tierra”, señaló la organización.

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Además, destacó que la joven utilizó su reconocimiento para promover causas que iban más allá de los concursos de belleza.

“Tu luz, calidez y defensa del medio ambiente serán recordadas por siempre en la comunidad de concursos de belleza y más allá”, agregó Miss Tiara.

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Hasta el momento, la familia y las organizaciones a las que perteneció no han entregado detalles sobre las circunstancias de su muerte ni sobre la causa del fallecimiento.

Putri Andriani Juficha tenía 26 años y su partida deja atrás una trayectoria que combinó los concursos de belleza, la defensa del medioambiente, la comunicación, los estudios de Derecho y la música.

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