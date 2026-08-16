Escrito por:  Redacción Nación
Ago 16, 2026 - 8:35 pm

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto deja un balance cada vez mayor: 287 personas fallecidas, 4.147 heridas y 194 desaparecidas, según la nueva actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

(Vea también: Nueva lista de víctimas identificadas tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia)

El reporte, con corte al 16 de agosto de 2026 a las 6:30 p. m., muestra además que la emergencia ha afectado a 15 departamentos y 472 municipios, con 120.671 familias y 185.996 personas afectadas.

Las cifras de fallecidos y desaparecidos fueron actualizadas con información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con corte a las 10:27 de la mañana.

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Pero uno de los mayores impactos aparece en las viviendas.

Más de 150.000 viviendas presentan afectaciones

De acuerdo con el nuevo balance de la UNGRD, en todo el país se han reportado:

  • 127.608 viviendas averiadas.
  • 26.392 viviendas destruidas.
  • 197 edificios colapsados.

Esto representa 154.000 viviendas entre averiadas y destruidas, de acuerdo con las cifras consolidadas por la entidad.

El aumento frente a balances anteriores está relacionado, en parte, con la llegada de nuevos reportes desde los territorios y con la incorporación de más municipios al consolidado nacional.

El terremoto también golpeó infraestructura y servicios

La emergencia no se limita a las viviendas. El nuevo balance muestra afectaciones en infraestructura esencial para las comunidades.

Entre los datos reportados por la UNGRD están:

  • 304 centros de salud afectados.
  • 3.207 centros educativos afectados.
  • 4.059 centros comunitarios afectados.
  • 410 vías afectadas.
  • 95 acueductos afectados.
  • 48 puentes vehiculares afectados.
  • 13 puentes peatonales afectados.
  • 5 aeropuertos afectados.

El número de personas rescatadas asciende a 355, mientras que el reporte registra 496 animales rescatados y 768 animales afectados.

Tolima aumenta el consolidado nacional

La UNGRD explicó que varias de las cifras presentan un aumento considerable debido a nuevos reportes provenientes del departamento del Tolima y a la incorporación de más municipios en la consolidación de la información.

Esto significa que el balance continúa siendo actualizado a medida que las autoridades reciben y verifican información de las zonas afectadas.

Por ahora, el panorama nacional deja una emergencia con impacto en 15 departamentos, cientos de municipios y decenas de miles de familias, mientras continúan los procesos de evaluación de daños y atención a las comunidades afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.

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