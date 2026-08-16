El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto deja un balance cada vez mayor: 287 personas fallecidas, 4.147 heridas y 194 desaparecidas, según la nueva actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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(Vea también: Nueva lista de víctimas identificadas tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia)

El reporte, con corte al 16 de agosto de 2026 a las 6:30 p. m., muestra además que la emergencia ha afectado a 15 departamentos y 472 municipios, con 120.671 familias y 185.996 personas afectadas.

Las cifras de fallecidos y desaparecidos fueron actualizadas con información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con corte a las 10:27 de la mañana.

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Pero uno de los mayores impactos aparece en las viviendas.

#Actualización cifra de afectaciones | Sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, #Chocó. La #UNGRD presenta el balance con corte al 16 de agosto de 2026, 6:30 p. m. 📍Balance nacional: 15 departamentos y 472 municipios afectados; 120.671 familias y 185.996 personas… pic.twitter.com/mVxNyc0VvV — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 17, 2026

Más de 150.000 viviendas presentan afectaciones

De acuerdo con el nuevo balance de la UNGRD, en todo el país se han reportado:

127.608 viviendas averiadas.

26.392 viviendas destruidas.

197 edificios colapsados.

Esto representa 154.000 viviendas entre averiadas y destruidas, de acuerdo con las cifras consolidadas por la entidad.

El aumento frente a balances anteriores está relacionado, en parte, con la llegada de nuevos reportes desde los territorios y con la incorporación de más municipios al consolidado nacional.

El terremoto también golpeó infraestructura y servicios

La emergencia no se limita a las viviendas. El nuevo balance muestra afectaciones en infraestructura esencial para las comunidades.

Entre los datos reportados por la UNGRD están:

304 centros de salud afectados.

3.207 centros educativos afectados.

4.059 centros comunitarios afectados.

410 vías afectadas.

95 acueductos afectados.

48 puentes vehiculares afectados.

13 puentes peatonales afectados.

5 aeropuertos afectados.

El número de personas rescatadas asciende a 355, mientras que el reporte registra 496 animales rescatados y 768 animales afectados.

Tolima aumenta el consolidado nacional

La UNGRD explicó que varias de las cifras presentan un aumento considerable debido a nuevos reportes provenientes del departamento del Tolima y a la incorporación de más municipios en la consolidación de la información.

Esto significa que el balance continúa siendo actualizado a medida que las autoridades reciben y verifican información de las zonas afectadas.

Por ahora, el panorama nacional deja una emergencia con impacto en 15 departamentos, cientos de municipios y decenas de miles de familias, mientras continúan los procesos de evaluación de daños y atención a las comunidades afectadas.

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