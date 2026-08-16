El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actualizó el balance de víctimas relacionadas con el terremoto del 10 de agosto.
(Vea también: Dicen cuánto tardará reconstrucción de Cali: la ciudad se enfrenta a un reto de $ 10 billones)
La entidad informó que ha recibido 287 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De ellos, 279 víctimas ya fueron identificadas, entre las que hay 21 menores de edad.
Hasta el momento, 268 cuerpos han sido entregados a sus familiares.
A continuación, se presenta la lista actualizada de víctimas identificadas, con corte a las 4:00 p. m. del 15 de agosto.
Lista de víctimas del terremoto en Colombia (actualizada al 15 de agosto)
|N°
|Unidad Básica
|Nombre
|Sexo
|Edad
|1
|Manizales
|Fernando Alonso González
|Masculino
|70 años
|2
|Manizales
|Catalina Arango Sandoval
|Femenino
|18 años
|3
|Manizales
|Oscar de Jesús Henao Marín
|Masculino
|78 años
|4
|Manizales
|Luis Alberto Duque Cortes
|Masculino
|42 años
|5
|Manizales
|Graciela Zapata López
|Femenino
|72 años
|6
|Belén de Umbría
|José Yovany Agudelo Sánchez
|Masculino
|46 años
|7
|Cartago
|Elizabet Osorio Henao
|Femenino
|66 años
|8
|Cartago
|Sandra Milena Molina Martínez
|Masculino
|31 años
|9
|Cartago
|Leonor Panesso de Marín
|Femenino
|81 años
|10
|Cartago
|Luis Gonzaga Bermúdez Jimenez
|Masculino
|70 años
|11
|Pereira
|Lina Marcela Rodas Cuartas
|Femenino
|37 años
|12
|Pereira
|Julián Andres Mejía Moreno
|Masculino
|27 años
|13
|Pereira
|Sandra Patricia Chica Montoya
|Femenino
|47 años
|14
|Pereira
|Gilberto de Jesus Giraldo Lopez
|Masculino
|74 años
|15
|Pereira
|Pilar Jiménez Toquica
|Femenino
|81 años
|16
|Pereira
|Sergina Moncada Aguirre
|Femenino
|71 años
|17
|Pereira
|Argensola del Socorro Gonzalez Gutierrez
|Femenino
|82 años
|18
|Pereira
|Paula Andrea Franco Bustamante
|Femenino
|44 años
|19
|Pereira
|Dargui González Guerrero
|Masculino
|49 años
|20
|Pereira
|Angela María Acosta González
|Femenino
|46 años
|21
|Pereira
|Juan Manuel Toro Sánchez
|Masculino
|30 años
|22
|Pereira
|Wilson de Jesús Largo Trejos
|Masculino
|57 años
|23
|Pereira
|Luis Fernando Ossa Hernández
|Masculino
|62 años
|24
|Pereira
|Pedronel Diaz Diaz
|Masculino
|64 años
|25
|Pereira
|Aracelly Daza Valencia
|Femenino
|61 años
|26
|Pereira
|Juan Carlos Gil Ulloa
|Masculino
|47 años
|27
|Pereira
|R D R Q
|Masculino
|17 años
|28
|Pereira
|Derly Angelica Martínez Flórez
|Femenino
|25 años
|29
|Pereira
|Vanessa Gómez Molina
|Femenino
|28 años
|30
|Pereira
|Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía
|Femenino
|38 años
|31
|Pereira
|Kevin Styven Álvarez Mosquera
|Masculino
|30 años
|32
|Pereira
|Rosa Angelica Maya Maya
|Femenino
|76 años
|33
|Pereira
|María Mariela Granada Echeverry
|Femenino
|67 años
|34
|Pereira
|Guillermo Orrego Flórez
|Masculino
|59 años
|35
|Pereira
|Blanca Libia Hincapié Londoño
|Femenino
|82 años
|36
|Pereira
|José Fernando Valencia Cañas
|Masculino
|51 años
|37
|Pereira
|Nubredin Ortiz Londoño
|Masculino
|85 años
|38
|Pereira
|Sorley Aracelly Villa Guevara
|Femenino
|64 años
|39
|Pereira
|Aleida Campiño Trujillo
|Femenino
|63 años
|40
|Pereira
|Magola Quiceno López
|Femenino
|71 años
|41
|Pereira
|Andrea Carolina Puliche Blandon
|Femenino
|30 años
|42
|Pereira
|Mariana Santa Gómez
|Femenino
|65 años
|43
|Pereira
|Pablo Andrés Rivera Avirama
|Masculino
|26 años
|44
|Pereira
|María Dalila Moncada Aguirre
|Femenino
|84 años
|45
|Pereira
|José Fernando Granada Gutierrez
|Masculino
|60 años
|46
|Pereira
|Flor de María González de Arenas
|Femenino
|85 años
|47
|Pereira
|Juan Carlos Aristizabal López
|Masculino
|62 años
|48
|Pereira
|L S L H
|Femenino
|10 años
|49
|Pereira
|Sigifredo Heredia Manso
|Masculino
|65 años
|50
|Pereira
|María Leticia Hernández Rendon
|Femenino
|60 años
|51
|Pereira
|Fanny Moncada Aguirre
|Femenino
|66 años
|52
|Pereira
|Yaneth Ensueño Alzate Sánchez
|Femenino
|59 años
|53
|Pereira
|Sofia Martínez Martínez
|Femenino
|38 años
|54
|Pereira
|Floralba Londoño Pulgarín
|Femenino
|63 años
|55
|Pereira
|Martha Lucía Gómez Grisales
|Femenino
|43 años
|56
|Pereira
|Daniela Gutiérrez Tangarife
|Femenino
|30 años
|57
|Pereira
|Juan José Zapata Chica
|Masculino
|19 años
|58
|Pereira
|Jesús Emilio Castro Hincapie
|Masculino
|55 años
|59
|Pereira
|María Valeria Arcila Roldan
|Femenino
|25 años
|60
|Pereira
|María Elvia Ruiz de Jiménez
|Femenino
|69 años
|61
|Pereira
|María Estrella Benitez Herrera
|Femenino
|69 años
|62
|Pereira
|Valentina Gallego Osorio
|Femenino
|27 años
|63
|Pereira
|Jhon Jairo Zuluaga
|Masculino
|53 años
|64
|Pereira
|María Rosalba Morales Batero
|Femenino
|76 años
|65
|Pereira
|Anselmo Guevara Navarro
|Masculino
|76 años
|66
|Pereira
|Carlos Alberto Jaramillo Duque
|Masculino
|30 años
|67
|Pereira
|Julián Arango Hernández
|Masculino
|62 años
|68
|Pereira
|Jorge Luis Muñoz Marín
|Masculino
|69 años
|69
|Pereira
|Jorge Luis Guevara Aguilar
|Masculino
|53 años
|70
|Pereira
|María Catalina López Vasquez
|Femenino
|46 años
|71
|Pereira
|Teresita Meza de López
|Femenino
|77 años
|72
|Pereira
|Iván Felipe Morales Grajales
|Masculino
|21 años
|73
|Pereira
|Kevin Diaz Hernández
|Masculino
|19 años
|74
|Pereira
|Flor María Martínez de Chaux
|Femenino
|73 años
|75
|Pereira
|María Cristina Giraldo Hernández
|Femenino
|83 años
|76
|Pereira
|Gloria Amparo Monsalve Álvarez
|Femenino
|68 años
|77
|Pereira
|Ceneida Ramírez Arango
|Femenino
|45 años
|78
|Pereira
|Richard Alejandro Cardona Cañaveral
|Masculino
|22 años
|79
|Pereira
|María Melida Toro de Sossa
|Femenino
|75 años
|80
|Pereira
|Susana López de Guzman
|Femenino
|86 años
|81
|Pereira
|Leidy Marcela Morales Arias
|Femenino
|34 años
|82
|Pereira
|Alberto Gómez Agudelo
|Masculino
|92 años
|83
|Pereira
|Ofelia Franco de Zapata
|Femenino
|73 años
|84
|Pereira
|Luz María Hinestroza Renteria
|Femenino
|51 años
|85
|Pereira
|Mario Ceballos Jaramillo
|Masculino
|70 años
|86
|Pereira
|María Dolores Hoyos de Ruiz
|Femenino
|76 años
|87
|Pereira
|Carlos Alberto Guzman López
|Masculino
|64 años
|88
|Pereira
|Nubia Bonilla Alzate
|Femenino
|86 años
|89
|Pereira
|Remigia Norma George
|Femenino
|85 años
|90
|Pereira
|Arnulfo Galeano Buitrago
|Masculino
|83 años
|91
|Pereira
|Carlos Hernán Escarria Maldonado
|Masculino
|44 años
|92
|Pereira
|Humberto Aguirre García
|Masculino
|81 años
|93
|Pereira
|Cinthia Silieth Ortega Serrano
|Femenino
|38 años
|94
|Pereira
|Ana Silvia Rodríguez Daza
|Femenino
|70 años
|95
|Pereira
|Miguel Ángel Fernández Estrada
|Masculino
|35 años
|96
|Pereira
|Carlos Augusto Vargas Rodriguez
|Masculino
|65 años
|97
|Pereira
|Ana Victoria Mejía Osorio
|Femenino
|48 años
|98
|Pereira
|Luis Carlos Velasco Gutiérrez
|Masculino
|63 años
|99
|Pereira
|José Manuel Castaño Tejada
|Masculino
|72 años
|100
|Pereira
|Manuel Enrique Gómez Ariza
|Masculino
|59 años
|101
|Pereira
|Jhon Alexander Motato
|Masculino
|40 años
|102
|Pereira
|José Gregorio Aquino Ceballos
|Masculino
|29 años
|103
|Pereira
|Rafael Antonio Aquino Ceballos
|Masculino
|41 años
|104
|Pereira
|Irma Rodríguez Daza
|Femenino
|80 años
|105
|Pereira
|Carlos Alberto Londoño Lozano
|Masculino
|64 años
|106
|Pereira
|Humberto Jovanny Jiménez Ruiz
|Masculino
|47 años
|107
|Pereira
|Miguel Ángel Vidales Cardona
|Masculino
|30 años
|108
|Pereira
|Juan Fernando Rodríguez Álvarez
|Masculino
|28 años
|109
|Pereira
|Juan Felipe Giraldo Cárdenas
|Masculino
|23 años
|110
|Pereira
|Largo Sanchea Daniela Andrea
|Femenino
|31 años
|111
|Pereira
|Vanegas Restrepo Humberto
|Masculino
|82 años
|112
|Pereira
|Lorena Ramirez Ospina
|Femenino
|53 años
|113
|Armenia-Calarcá
|Daniel Gutiérrez Arias
|Masculino
|84 años
|114
|Armenia-Calarcá
|Diana Marcela Duque Guzmán
|Femenino
|42 años
|115
|Armenia-Calarcá
|Yessica Lorena Céspedes Rondon
|Femenino
|34 años
|116
|Popayán
|Carlos Ernesto Rennella Campo
|Masculino
|45 años
|117
|Cali
|Dey Levy Potosí Arango
|Masculino
|35 años
|118
|Cali
|Carlos Andrés Cortés Palacios
|Masculino
|45 años
|119
|Cali
|Omar Esquivel González
|Masculino
|48 años
|120
|Cali
|N N V C
|Femenino
|8 años
|121
|Cali
|Jeider Orlando Fomseca Gil
|Masculino
|24 años
|122
|Cali
|Angie Lizeth Perlaza Estupiñan
|Femenino
|25 años
|123
|Cali
|Mariano Cadena Quiñones
|Masculino
|43 años
|124
|Cali
|Ana Gabriela Aguirre García
|Femenino
|20 años
|125
|Cali
|Jaime Bonilla Victoria
|Masculino
|55 años
|126
|Cali
|Andrés Felipe Escobar Gonzalez
|Masculino
|22 años
|127
|Cali
|Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez
|Masculino
|28 años
|128
|Cali
|Ana Lucelly Adarbe Núñez
|Femenino
|45 años
|129
|Cali
|María Patricia Vasquez Bautista
|Femenino
|68 años
|130
|Cali
|Edwin Marino Rodriguez Victoria
|Masculino
|56 años
|131
|Cali
|Miriam Del Socorro Quintero Ramírez
|Femenino
|64 años
|132
|Cali
|Miriam de Jesus Wilches de Palacio
|Femenino
|81 años
|133
|Cali
|Laura Johanna Reyes Pinilla
|Femenino
|28 años
|134
|Cali
|S T A M
|Femenino
|10 años
|135
|Cali
|Rosa Matilde Rodriguez Calvache
|Femenino
|78 años
|136
|Cali
|Carlos Modesto Olivo Jiménez
|Masculino
|68 años
|137
|Cali
|Jhon Edwar Viedman Ceballos
|Masculino
|29 años
|138
|Cali
|Francisney Mambuscay Benachi
|Masculino
|45 años
|139
|Cali
|Gloria del Carmen Rosero Popayán
|Femenino
|41 años
|140
|Cali
|Sofya Saavedra Caycedo
|Femenino
|23 años
|141
|Cali
|Ana Beiba López
|Femenino
|83 años
|142
|Cali
|John Harold Caicedo Banguera
|Masculino
|43 años
|143
|Cali
|Mónica Lorena Mera Murillo
|Femenino
|40 años
|144
|Cali
|Nelly Cecilia Meneses Obando
|Femenino
|74 años
|145
|Cali
|Angela Julieth Muñoz Torres
|Femenino
|36 años
|146
|Cali
|Germán Sarria Arboleda
|Masculino
|66 años
|147
|Cali
|Fabio Arana Tobar
|Masculino
|49 años
|148
|Cali
|Ofelia Giraldo Osorio
|Femenino
|85 años
|149
|Cali
|Luz Dary Osorio Giraldo
|Femenino
|63 años
|150
|Cali
|María Idaly Salazar Piedrahita
|Femenino
|79 años
|151
|Cali
|Guillermo Atehortua González
|Masculino
|78 años
|152
|Cali
|T A B
|Masculino
|12 años
|153
|Cali
|Angie Giovanna Trujillo Sánchez
|Femenino
|37 años
|154
|Cali
|María Leidy Scarpetta Ruiz
|Femenino
|39 años
|155
|Cali
|Olga Borja
|Femenino
|87 años
|156
|Cali
|Pedro Noe Chaguendo Concha
|Masculino
|72 años
|157
|Cali
|David Steven Restrepo Moreno
|Masculino
|25 años
|158
|Cali
|Lennin Dinay Ruiz Fernández
|Femenino
|37 años
|159
|Cali
|Elsa Valencia Giraldo
|Femenino
|84 años
|160
|Cali
|María Cristina Suárez Rendón
|Femenino
|38 años
|161
|Cali
|S LL R
|Femenino
|1 años
|162
|Cali
|I S P S
|Masculino
|12 años
|163
|Cali
|Yamileth Rojas Riascos
|Femenino
|48 años
|164
|Cali
|Juan Francisco Barrios Joly
|Masculino
|72 años
|165
|Cali
|Juan Guillermo Mosquera
|Masculino
|19 años
|166
|Cali
|Karroll Paola Mora Pelaez
|Femenino
|45 años
|167
|Cali
|E L M
|Masculino
|16 años
|168
|Cali
|Julia Amelia Palta Paz
|Femenino
|76 años
|169
|Cali
|Juan Pablo Arango García
|Masculino
|24 años
|170
|Cali
|Maria Esmeralda Ordoñez de Pérez
|Femenino
|84 años
|171
|Cali
|Isabel Castillo de Contreras
|Femenino
|94 años
|172
|Cali
|Miguel Enrique Abuchar Porras
|Masculino
|73 años
|173
|Cali
|Patricia del Pilar Jiménez Burbano
|Femenino
|60 años
|174
|Cali
|Angie Isabella Castaño Melo
|Femenino
|20 años
|175
|Cali
|Yenci Lorena Delgado Restrepo
|Femenino
|22 años
|176
|Cali
|Faisuly Rojas Foronda
|Femenino
|50 años
|177
|Cali
|Ana Ludivia Bernal Arciniegas
|Femenino
|58 años
|178
|Cali
|Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon
|Femenino
|69 años
|179
|Cali
|Sandra Stella Duque Burgos
|Femenino
|57 años
|180
|Cali
|Luz Nelly Guerrero Núñez
|Femenino
|35 años
|181
|Cali
|A L M
|Femenino
|13 años
|182
|Cali
|Angelica Alzate Orozco
|Femenino
|42 años
|183
|Cali
|Alejandro Martínez Prado
|Masculino
|55 años
|184
|Cali
|Xiomara Angelica Agredo Galvez
|Femenino
|36 años
|185
|Cali
|Luis Emilio Contreras Castillo
|Masculino
|66 años
|186
|Cali
|Elsa Ortiz Prieto
|Femenino
|81 años
|187
|Cali
|Gloria Ines Zorrilla Gómez
|Femenino
|61 años
|188
|Cali
|Doris Niño Vera
|Femenino
|71 años
|189
|Cali
|Luz Angela Prado de Martínez
|Femenino
|81 años
|190
|Cali
|Jhon Fleider Gómez Grajales
|Masculino
|59 años
|191
|Cali
|Merzori Sánchez Lopez
|Femenino
|50 años
|192
|Cali
|Helda Nubia Aristizabal Aristizabal
|Femenino
|58 años
|193
|Cali
|Ricardo López Arango
|Masculino
|75 años
|194
|Cali
|Catherin López Saldarriaga
|Femenino
|44 años
|195
|Cali
|V G R
|Femenino
|7 años
|196
|Cali
|Amparo Jaramillo Eastman
|Femenino
|73 años
|197
|Cali
|María del Rosario Caicedo Bravo
|Femenino
|19 años
|198
|Cali
|Rosalba Montañez Arias
|Femenino
|54 años
|199
|Cali
|Jairo Hernan Saavedra Cardona
|Masculino
|62 años
|200
|Cali
|Nur Zuñiga de Gallego
|Femenino
|70 años
|201
|Cali
|Dario Patiño Rivera
|Masculino
|77 años
|202
|Cali
|Juan David Cano Pabon
|Masculino
|31 años
|203
|Cali
|Blanca Victoria Caicedo López
|Femenino
|61 años
|204
|Cali
|Jorge Enrique Pinchao
|Masculino
|80 años
|205
|Cali
|Efren Caicedo López
|Masculino
|65 años
|206
|Cali
|Luz Angela Martínez Ruiz
|Femenino
|54 años
|207
|Cali
|Héctor Gallego Ocampo
|Masculino
|83 años
|208
|Cali
|María Nelsida Hincapie Martínez
|Femenino
|72 años
|209
|Cali
|Luz Aida Hincapié Martínez
|Femenino
|64 años
|210
|Cali
|María del Socorro Hincapie Martínez
|Femenino
|68 años
|211
|Cali
|L M F
|Femenino
|10 años
|212
|Cali
|Juan Felipe Ramírez García
|Masculino
|27 años
|213
|Cali
|Gloria Inés Jiménez Saa
|Femenino
|85 años
|214
|Cali
|Kevin Andrés Cadavid Duque
|Masculino
|33 años
|215
|Cali
|Jazmín Montoya Castaño
|Femenino
|34 años
|216
|Cali
|Maria Adiela Osorio de Ramírez
|Femenino
|76 años
|217
|Cali
|Esperanza Jiménez Saa
|Femenino
|90 años
|218
|Cali
|María Isabel Jiménez Escarria
|Femenino
|58 años
|219
|Cali
|Luis Eduardo García Vela
|Masculino
|59 años
|220
|Cali
|María Tulia Vera Bocanegra
|Femenino
|85 años
|221
|Cali
|Carlos Arturo Aponte Espinosa
|Masculino
|71 años
|222
|Cali
|I G A
|Femenino
|11 años
|223
|Cali
|Diego Alejandro García Cortés
|Masculino
|27 años
|224
|Cali
|Cecilia Laguna Cruz
|Femenino
|75 años
|225
|Cali
|Gustavo Arley López Giraldo
|Masculino
|50 años
|226
|Cali
|Marta Erika Carrua Gómez
|Femenino
|60 años
|227
|Cali
|Jaime Martínez Bolaños
|Masculino
|62 años
|228
|Cali
|Miguel Ángel Valencia Muriel
|Masculino
|75 años
|229
|Cali
|Claudia Mónica Trigreros Rojas
|Femenino
|55 años
|230
|Cali
|Martha Rocío Rojas de Barbery
|Femenino
|65 años
|231
|Cali
|Alejandra Vivas Jiménez
|Femenino
|34 años
|232
|Cali
|Isabel Guasaquillo Chávez
|Femenino
|66 años
|233
|Cali
|Isabella Saavedra Caycedo
|Femenino
|20 años
|234
|Cali
|Rosa Esther Tello Ceballos
|Femenino
|66 años
|235
|Cali
|M V J
|Masculino
|10 años
|236
|Cali
|Amparo Rojas de Méndez
|Femenino
|90 años
|237
|Cali
|J J V S
|Masculino
|16 años
|238
|Cali
|Nidia Méndez Rojas
|Femenino
|72 años
|239
|Cali
|Siomara Hernández Duarte
|Femenino
|62 años
|240
|Cali
|Nubia Esperanza Velasquez García
|Femenino
|57 años
|241
|Buenaventura
|Carlos Alberto Rosero Pretel
|Masculino
|55 años
|242
|Buenaventura
|Mabel Cristina Carvajal Posada
|Femenino
|57 años
|243
|Buenaventura
|Martha Patricia Correa Grueso
|Femenino
|50 años
|244
|Buenaventura
|Washington Segura Garcés
|Masculino
|49 años
|245
|Buenaventura
|Guillermina Angulo Torres
|Femenino
|46 años
|246
|Buenaventura
|Arnulfo Rojas Renteria
|Masculino
|74 años
|247
|Buenaventura
|José Joaquin Rodriguez Galindo
|Masculino
|76 años
|248
|Buenaventura
|D D A
|Femenino
|16 años
|249
|Buenaventura
|Dilia Gongora Suican
|Femenino
|66 años
|250
|Buga
|A R G
|Masculino
|8 años
|251
|Buga
|Paola Andrea Quintero Daza
|Femenino
|34 años
|252
|Buga
|J A M Q
|Masculino
|6 años
|253
|Buga
|M J L T
|Femenino
|6 años
|254
|Buga
|E B A
|Masculino
|6 años
|255
|Buga
|Jesús Alfonso González
|Masculino
|28 años
|256
|Sevilla
|Maria Edilma Gutiérrez de Muñoz
|Femenino
|81 años
|257
|Sevilla
|Aristóbulo Muñoz Restrepo
|Masculino
|83 años
|258
|Sevilla
|Luz Meri Cartagena Hermira
|Femenino
|53 años
|259
|Tuluá
|José Norberto Gómez Valencia
|Masculino
|73 años
|260
|Tuluá
|Aliro Cardona Castillo
|Masculino
|70 años
|261
|Roldanillo
|Juan Carlos García Castañeda
|Masculino
|30 años
|262
|Roldanillo
|Omaira Ramírez de Salcedo
|Femenino
|85 años
|263
|Roldanillo
|Magnolia García Lugo
|Femenino
|57 años
|264
|Roldanillo
|Guillermo Baldion
|Masculino
|78 años
|265
|Roldanillo
|Miguel Antonio Herrera Bueno
|Masculino
|88 años
|266
|Roldanillo
|María Ludivia Giraldo Rubio
|Femenino
|80 años
|267
|Santander de Quilichao
|L J C L
|Masculino
|4 Meses
|268
|Quibdó
|Bibiana Buitrago Zuluaga
|Femenino
|36 años
|269
|Quibdó
|Daniela Sánchez Morales
|Femenino
|28 años
|270
|Quibdó
|Juan Antonio Galeano Restrepo
|Masculino
|35 años
|271
|Quibdó
|Juan Camilo Moreno Sánchez
|Masculino
|25 años
|272
|Quibdó
|John Ricardo Parra Blandon
|Masculino
|46 años
|273
|Quibdó
|Yonny Rocío Salas Duque
|Femenino
|42 años
|274
|Quibdó
|María Daniela Ruiz Hinestroza
|Femenino
|35 años
|275
|Quibdó
|J M V V
|Masculino
|5 años
|276
|Quibdó
|Keisy Lidsay Parra Sánchez
|Femenino
|19 años
|277
|Quibdó
|Bertha Helena Roa Ramírez
|Femenino
|38 años
|278
|Quibdó
|Horacio Antonio Mosquera Mena
|Masculino
|72 años
|279
|Quibdó
|Luis Alberto Rivas Salguero
|Masculino
|39 años
“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia
La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.
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