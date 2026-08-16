El periodista José Fernando Patiño protagonizó un emotivo momento durante las exequias de su padre, Darío Patiño, a quien despidió con una canción que tenía un significado especial para ambos.

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En medio del dolor y acompañado por sus familiares, José Fernando interpretó “Un beso y una flor”, uno de los temas favoritos de su padre.

Con lágrimas y visiblemente afectado, el periodista convirtió la interpretación en un último homenaje para Darío, luego de los difíciles días que atravesó la familia tras el sismo que sacudió al país.

La canción, cargada de recuerdos y emociones, marcó uno de los momentos más conmovedores de la despedida.

El gesto de José Fernando reflejó no solo el profundo dolor por la pérdida de su padre, sino también el vínculo y los recuerdos que compartieron durante su vida.

La música se convirtió así en una forma de expresar sentimientos que, en medio de la tristeza, resultaban difíciles de poner en palabras.

La despedida estuvo marcada por la unión familiar y por el recuerdo de Darío, mientras sus seres queridos afrontan la pérdida y buscan sobreponerse a los momentos de angustia vividos después de la emergencia en Colombia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.