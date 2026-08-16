Martín Vivas Jiménez, de 10 años; Alejandra Vivas Jiménez, de 35; y Amparo Jiménez Barona, de 78, permanecieron varios días desaparecidos tras el colapso del edificio Ana Pilar. Este sábado fueron encontrados muertos.

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La esperanza de los familiares de Martín Vivas Jiménez, de 10 años; Alejandra Vivas Jiménez, de 35; y Amparo Jiménez Barona, de 78, terminó este sábado 15 de agosto, luego de que los organismos de emergencia localizaran sus cuerpos entre los escombros del edificio Ana Pilar, en Cali.

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Los tres integrantes de la familia permanecían desaparecidos desde el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y provocó el colapso de varias estructuras en diferentes zonas del país.

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Durante varios días, los equipos de rescate concentraron sus esfuerzos en el edificio Ana Pilar, mientras familiares y allegados seguían de cerca cada avance de las labores de búsqueda.

El caso de Martín había causado especial preocupación debido a su corta edad. Desde que se conoció que el menor podía encontrarse bajo los restos de la estructura junto con su mamá y su abuela, sus familiares mantuvieron la esperanza de que los rescatistas lograran encontrarlo con vida.

Las horas transcurrieron entre labores de remoción, búsqueda y espera. Sin embargo, el avance de los equipos de emergencia finalmente permitió localizar a los tres integrantes de la familia, aunque sin signos vitales. El hallazgo confirmó la muerte del menor y de las dos mujeres que lo acompañaban.

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La noticia provocó profundo dolor entre los familiares de las víctimas. Marcela Jiménez, allegada a la familia, publicó en Instagram un video acompañado de fotografías en las que recordó diferentes momentos compartidos con Martín, Alejandra y Amparo.

Su mensaje reflejó el vacío que deja la pérdida de los tres integrantes de la familia. “Pero si ustedes eran la razón, el amor, la alegría, las ganas de volver; eran el eje de la familia, la unión de todos”.

En otro fragmento de la despedida, la mujer expresó la dificultad de afrontar la ausencia de sus seres queridos y preguntó: “¿Cómo se aprende a seguir sin ustedes?”

La publicación también recordó las reuniones familiares y los momentos que compartieron las víctimas con sus seres queridos. “Si ustedes eran el corazón que nos mantenía unidos, ¿Cómo hacemos ahora para seguir adelante?”, escribió Marcela.

El hallazgo de esta familia se conoce mientras los organismos de emergencia continúan trabajando en distintos puntos afectados por el terremoto del 10 de agosto.

Las labores incluyen la búsqueda de personas, remoción de escombros y evaluación de estructuras que resultaron comprometidas por el movimiento telúrico.

En Cali, el edificio Ana Pilar se convirtió en uno de los lugares donde durante varios días se concentraron familiares y equipos de rescate en busca de personas que permanecían desaparecidas.

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Para la familia Vivas Jiménez, la búsqueda terminó este sábado con una noticia que durante días intentaron evitar: Martín, Alejandra y Amparo fueron encontrados muertos.

Ahora sus seres queridos afrontan el duelo por la pérdida de tres generaciones de una misma familia, mientras continúan las labores de atención a las demás personas afectadas por la emergencia.

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