El Servicio Geológico Colombiano reportó dos movimientos telúricos en el municipio de Sipí, ambos con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

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La actividad sísmica volvió a registrarse durante la madrugada de este domingo 16 de agosto en el departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Sipí, ocurridos con menos de dos horas de diferencia.

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El primer evento fue registrado a la 1:35 de la madrugada, con una magnitud de 2,8 y una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros. Posteriormente, a las 3:26 a. m., la red de vigilancia sísmica del SGC detectó un segundo movimiento en la misma zona. En este caso, la magnitud fue de 3,3, también con una profundidad menor a 30 kilómetros.

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Hasta el momento, la información suministrada por la entidad no señala afectaciones relacionadas con estos dos movimientos.

Los registros de este domingo se producen apenas seis días después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto.

Aquel movimiento tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, Chocó, y provocó graves afectaciones en diferentes zonas del país, especialmente en departamentos del occidente colombiano. La emergencia dejó personas fallecidas, heridos y numerosas estructuras afectadas, además de obligar a desplegar amplios operativos de búsqueda y rescate.

Aunque los dos movimientos registrados este domingo presentan una magnitud considerablemente menor, su ocurrencia en el mismo departamento mantiene la atención sobre la actividad sísmica de la región.

El Servicio Geológico Colombiano continúa realizando seguimiento permanente a los movimientos telúricos que se presentan en el territorio nacional a través de su red de vigilancia sísmica. La entidad también dispone de la herramienta ‘Sismo sentido’, mediante la cual los ciudadanos pueden reportar si percibieron un movimiento y describir cómo fue experimentado en el lugar donde se encontraban.

Estos reportes permiten complementar la información obtenida mediante los instrumentos de monitoreo y contribuyen al análisis de la actividad sísmica en Colombia.

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Es importante recordar que la ocurrencia de varios sismos de baja o moderada magnitud no permite, por sí sola, establecer que vaya a ocurrir otro terremoto de gran magnitud. Los movimientos telúricos no pueden predecirse de manera exacta.

Por ahora, el SGC mantiene el monitoreo de la zona y será la entidad encargada de informar sobre nuevos eventos sísmicos que puedan registrarse en el departamento del Chocó o en otras regiones del país.

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