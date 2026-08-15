Por: VALORA ANALITIK

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Diversos municipios de Risaralda, Caldas, Chocó y Valle del Cauca sufrieron daños en su infraestructura tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Cientos de personas resultaron damnificadas y han solicitado la presencia del Gobierno Nacional para recibir atención y ayudas ante las consecuencias de la emergencia.

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Ante este panorama, el presidente Abelardo De la Espriella visitó el municipio de El Cairo, Valle del Cauca, una de las zonas con mayor afectación tras el sismo.

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Con cinco personas heridas, dos fallecidas y múltiples daños en viviendas e infraestructura, El Cairo se encuentra entre los municipios más afectados. Durante su visita, De la Espriella anunció medidas para atender las necesidades inmediatas de la población y avanzar en la recuperación de las viviendas y de la actividad económica local.

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Entre las ayudas anunciadas para los habitantes de El Cairo se encuentran subsidios temporales de arrendamiento.

Esta medida está dirigida a las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas debido a los daños ocasionados por el terremoto, teniendo en cuenta que todas las viviendas de este municipio sufrieron afectaciones

¿Cómo serán las ayudas para las familias damnificadas?

Asimismo, el mandatario anunció que se pondrá en marcha un proceso de reconstrucción de viviendas, acompañado de ayudas humanitarias destinadas a atender las necesidades de las familias que resultaron más afectadas por la emergencia.

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De la Espriella también destacó la respuesta del Estado y señaló que la atención no se limitará a los primeros días posteriores a la emergencia.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno avanzará hacia una etapa de reconstrucción orientada a recuperar las viviendas afectadas y contribuir al restablecimiento de las condiciones de vida de las comunidades.

Otra de las medidas anunciadas corresponde al pago temporal de los servicios públicos de las familias damnificadas. Según explicó el presidente, el Gobierno asumirá durante los próximos meses estos costos, con el propósito de reducir las obligaciones económicas de los hogares que afrontan las consecuencias de la emergencia.

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