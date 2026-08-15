Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La familia Saavedra fue una de las más afectadas tras el devastador terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia, tragedia en la que cinco de sus integrantes perdieron la vida en el colapso de un edificio. Ana María Saavedra, una de las trillizas de la familia y de 23 años, fue la única sobreviviente, hecho que ha marcado profundamente a sus allegados y la comunidad. Según los familiares, Ana María ya está enterada sobre la muerte de sus seres queridos y recibe acompañamiento psicológico mientras avanza en su proceso de recuperación física y emocional.

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El relato de los hechos, reconstruido a partir de los testimonios de Ana María y declaraciones de su tío, Carlos Saavedra, detalla los últimos momentos de la familia. La familia se encontraba en su apartamento cuando inició el sismo. Jairo Saavedra, el padre, estaba en el baño; Victoria Caicedo, la madre, permanecía en la habitación; Diego Efraín Caicedo, el tío, acababa de llegar a la sala; y las trillizas se preparaban para salir a trabajar. Mientras Sofía e Isabella, las otras dos hermanas de Ana María, descendían por la escalera, Ana María intentaba salir del apartamento cuando una pesada puerta de cedro la cubrió. Contrario a lo que pudo significar un peligro, la puerta la protegió de los escombros, permitiéndole sobrevivir al colapso del edificio.

Pese a quedar atrapada, Ana María logró pedir ayuda y, minutos después del colapso, vecinos del sector la escucharon y comenzaron el rescate. Tal como detalló Carlos, aproximadamente media hora después, Ana María ya estaba en una clínica bajo atención médica. A través de la ayuda de un paramédico, pudo contactar rápidamente a un familiar para informar sobre el siniestro. Los organismos de socorro continuaron buscando sin éxito a los demás integrantes de la familia. Sofía fue hallada durante la mañana siguiente y luego Isabella, las dos trillizas que siempre se mantenían unidas y habían finalizado sus estudios en comercio internacional.

La familia también despide a Jairo Saavedra, recordado como un hombre alegre y quien solía ser el motor de las reuniones familiares, además de estar próximo a cumplir 63 años. Ahora, mientras Ana María se recupera de una cirugía en la pelvis —de la que ya se encuentra fuera de peligro, según informaron los médicos— deberá enfrentar el proceso de duelo, acompañada de sus familiares en una tragedia que ha conmocionado a todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo sobrevivió Ana María Saavedra al colapso del edificio tras el terremoto?

Ana María sobrevivió porque una puerta de cedro cayó sobre ella justo cuando intentaba salir del apartamento, sirviendo como escudo ante los escombros del edificio colapsado. Esta protección ayudó a que pudiera resistir hasta que los vecinos escucharon sus gritos y la rescataron.

¿Qué heridas sufrió Ana María Saavedra tras el terremoto en Colombia?

A consecuencia del colapso, Ana María Saavedra sufrió lesiones en la pelvis y debió ser sometida a una cirugía. Los médicos informaron que se encontraba fuera de peligro y que, en un plazo aproximado de diez días, podría volver a caminar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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