Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La tragedia del Hotel Dibeni, en Pereira, dejó marcada a toda una ciudad y, especialmente, a tres familias que durante días mantuvieron la esperanza de un milagro entre los escombros. De acuerdo con El Diario, luego del terremoto del lunes 10 de agosto, la capital de Risaralda se vio conmocionada por historias de dolor y espera. Entre los desaparecidos estaban Ana Victoria Mejía Osorio y Miguel Ángel Fernández Estrada, veterinarios de Villavicencio, quienes habían viajado a Pereira aparentemente para participar en un congreso de veterinaria y zootecnia. Ambos se alojaban en el Hotel Dibeni, que al momento del sismo tenía cerca del 70 % de ocupación. El edificio colapsó casi por completo tras el potente movimiento telúrico.

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La incertidumbre se apoderó de las familias desde ese mismo día. Sin poder comunicarse con sus seres queridos, recurrieron a las redes sociales y a testimonios de quienes podrían haberlos visto, en un intento desesperado por hallar alguna pista sobre su paradero. Finalmente, la búsqueda tuvo un trágico desenlace el jueves 13 de agosto, cuando los cuerpos de Ana Victoria y Miguel Ángel fueron localizados entre los escombros y plenamente identificados por Medicina Legal de Pereira al día siguiente, dándole fin a la larga agonía de sus seres amados.

En paralelo, otra historia de esperanza y dolor se gestaba. Juan Felipe Giraldo, joven bogotano de 24 años, permanecía desaparecido. Su familia, liderada por su padre Hernán Giraldo, emprendió un viaje urgente tras recibir la noticia de que Juan Felipe no contestaba el teléfono y tras identificar, gracias a un video enviado a su novia, que se hospedaba precisamente en el siniestrado hotel. Juan Felipe, quien estudiaba Economía y era comerciante, había viajado por trabajo. Tenía planes inmediatos y felicidad en puerta: iba a casarse el domingo 16 de agosto y dejaría Pereira justo el viernes, día en que los socorristas hallaron su cuerpo bajo los restos del hotel. Tenía además un hijo pequeño, de apenas dos años.

Durante la espera, Hernán Giraldo nunca abandonó el lugar de rescate y sostuvo, hasta el último momento, la imagen de reencontrarse con su hijo aún con vida. Lo que encontró, en medio del dolor, fue la solidaridad de los ciudadanos que ayudaron en la búsqueda y acompañaron el duelo colectivo. Al final, la tragedia se impuso y los sueños de Ana Victoria, Miguel Ángel y Juan Felipe quedaron truncados en una tragedia de segundos que cambió tantas vidas para siempre, según relató El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió la tragedia del Hotel Dibeni en Pereira tras el terremoto?

La tragedia se produjo luego de que un fuerte terremoto sacudiera Pereira el 10 de agosto. El movimiento sísmico provocó el colapso casi total del Hotel Dibeni, que tenía una alta ocupación en ese momento. Como consecuencia, varias personas quedaron atrapadas entre los escombros, desencadenando una angustiosa búsqueda que terminó en un doloroso desenlace, según confirmó El Diario.

¿Quiénes eran las víctimas encontradas en el Hotel Dibeni tras el derrumbe?

Las víctimas identificadas fueron Ana Victoria Mejía Osorio y Miguel Ángel Fernández Estrada, veterinarios de Villavicencio, y Juan Felipe Giraldo, un joven bogotano de 24 años que planeaba casarse el mismo fin de semana. Sus historias, llenas de proyectos y sueños, reflejan el dolor que dejó la tragedia en sus familias y en la ciudad, como documentó El Diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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