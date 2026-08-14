Por: EL PILON SA

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Ana María Saavedra se convirtió en la única sobreviviente de su familia tras el colapso del edificio María Alvira, un episodio que marcó a la ciudad de Cali después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a varias ciudades de Colombia el pasado 10 de agosto, según reportes oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En medio del desastre, Ana María fue rescatada con vida de entre los escombros, mientras sus hermanas trillizas, Sofía e Isabella, y sus padres, Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo, fallecieron a causa del desastre.

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De acuerdo con los testimonios recopilados por su familia, Ana María se encontraba junto a sus hermanas cuando inició el movimiento telúrico. Todas intentaron evacuar por las escaleras, pero el desplome del edificio ocurrió antes de que pudieran salir. El momento de mayor incertidumbre se produjo cuando no había información clara sobre el estado de Ana María, quien quedó atrapada bajo los restos de la construcción.

Un elemento inesperado fue clave en su supervivencia: una puerta de madera cayó sobre ella durante el derrumbe y evitó que los escombros la golpearan de forma directa. Según ha explicado su familia, la puerta consiguió formar una especie de espacio protector a su alrededor, lo que le permitió respirar y mantenerse consciente mientras esperaba ayuda. Los allegados de Ana María han vinculado este episodio con el concepto conocido como ‘triángulo de la vida’, una expresión que se refiere a los espacios seguros que pueden generarse junto a objetos resistentes cuando una edificación colapsa.

La acción rápida de los vecinos que escucharon los gritos de auxilio de Ana María fue determinante para su rescate. Durante aproximadamente una o dos horas, vecinos y rescatistas trabajaron para retirar los escombros y lograron sacarla del edificio. Por el momento, Ana María permanece en una clínica de Cali en proceso de recuperación física y emocional, mientras sus familiares mantienen precaución sobre cuándo y cómo informarle la magnitud total de la tragedia que vivió su familia.

El terremoto dejó un saldo devastador en Colombia. Según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con corte a las 6:30 a. m. del 14 de agosto, se registran 285 personas muertas, 3.975 heridas y 379 desaparecidas. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda, rescate y atención a las víctimas en las zonas más impactadas por la emergencia.

¿Cómo sobrevivió Ana María Saavedra al colapso del edificio en Cali?

Ana María sobrevivió gracias a una combinación de circunstancias: una puerta de madera cayó de manera que actuó como escudo ante los escombros, creando un espacio a su alrededor donde pudo respirar y mantenerse consciente. Sus gritos alertaron a los vecinos, quienes iniciaron el rescate y lograron sacarla del edificio después de aproximadamente una o dos horas, según lo relatan familiares.

¿Qué significa el ‘triángulo de la vida’ en el contexto de un terremoto?

El ‘triángulo de la vida’ hace referencia a los espacios que pueden formarse junto a objetos resistentes durante el colapso de una estructura, ofreciendo una zona relativamente segura donde una persona puede sobrevivir. En el caso de Ana María, la puerta de madera que cayó durante el derrumbe ayudó a crear este tipo de espacio protector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.