Al menos tres personas con vida estarían atrapadas bajo los escombros del edificio Vanessa, en el sur de Cali, según un reporte divulgado por la Personería de la ciudad.

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El inmueble está ubicado en la calle 9A con carrera 44, donde los organismos de socorro adelantan labores para localizar a las personas y establecer la manera más segura de llegar hasta ellas.

La información representa un nuevo punto de esperanza dentro de las operaciones de búsqueda que se desarrollan en la ciudad tras el terremoto.

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Confirman organismos de socorro que, por lo menos, hay tres personas con vida bajo los escombros del edificio Vanessa, ubicado en la calle 9A con carrera 44, en el sur de Cali. En este momento es fundamental permitir el trabajo de los organismos de socorro, mantener despejada la… pic.twitter.com/sul2XgoDNl — Personería de Cali (@personeriacali) August 14, 2026

Socorristas concentran esfuerzos en el edificio Vanessa

De acuerdo con la Personería de Cali, fueron los propios organismos de socorro los que confirmaron la presencia de al menos tres personas con vida bajo la estructura.

Por ahora, el objetivo de los equipos es ubicarlas y avanzar en su rescate, mientras se remueve el material de manera controlada para evitar poner en riesgo tanto a las personas atrapadas como a los propios socorristas.

La situación requiere especial cuidado debido a las condiciones de la estructura y a la posibilidad de nuevos movimientos o desprendimientos.

Piden despejar la zona

La Personería hizo un llamado a la ciudadanía para mantener despejado el sector y permitir el trabajo de los organismos de emergencia. También pidió seguir las instrucciones de las autoridades mientras continúan las maniobras de búsqueda y rescate.

El punto donde se encuentra el edificio Vanessa permanece bajo atención de los equipos especializados, que concentran sus esfuerzos en lograr el acceso hasta las personas reportadas con vida.

Por ahora, no se ha informado sobre la extracción de las tres personas. Las labores continúan en el lugar con la expectativa de que puedan ser encontradas y rescatadas con vida.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.