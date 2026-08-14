Colombia sigue consternada por el devastador terremoto que azotó a varias ciudades, dejando trágicas imágenes para varias familias, mientras todo el país se ha unido para apoyar a las víctimas de esta catástrofe. Mientras pasan los días, se han conocido impactantes imágenes de lo ocurrido aquel 10 de agosto, como un video de Pereira, una de las zonas más afectadas.

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Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad sobre las 7:30 de la mañana del pasado lunes, muestran a la ciudadanía transitar por una vía del centro de la capital de Risaralda, cuando la tierra comienza a moverse. En ese momento, varias personas comienzan a huir, mientras otros quedan prácticamente congelados por lo que están presenciando.

A medida de que el sismo aumenta su fuerza, algunos habitantes optan por salirse de sus carros y dejarlos tirados en la vía para resguardar su vida. Una decisión sabia porque, segundos después, un edificio de la zona comienza a ceder y varios de sus muros caen desde lo alto, destruyendo los vehículos que quedaron allí.

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La escena impactó más cuando un motociclista no alcanzó a moverse de la emergencia y varias partes de la estructura le caen encima. Milagrosamente, el conductor logró pararse del suelo y moverse de allí para resguardar su vida. En una parte también se observa a un hombre, al parecer un guardia de seguridad, arriesgar su vida y abrazar a un adulto mayor que estaba en el lugar para cubrirlo y evitar que le pasara algo.

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Cifras del terremoto en Colombia

El informe más reciente de la UNGRD, publicado en la mañana de este 14 de agosto, mostró el triste dato de que han fallecido 285 personas debido a esta situación que sufre el país. También hay 3.970 heridos y 354 rescatados de los escombros.

La preocupación también está en las 379 personas desaparecidas por esta emergencia. Tristemente, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres detalló que hay 45.523 familias damnificadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.