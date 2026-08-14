Cencosud anunció una serie de acciones solidarias para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia.

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Como parte de su respuesta inicial, la compañía donará 100 toneladas de productos de hidratación, a través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), que serán destinados a las familias damnificadas y a los equipos de emergencia que trabajan en las zonas afectadas.

Por su parte, Easy aportará cerca de 1.800 unidades de productos de seguridad industrial, camping y hogar para contribuir a la atención de la emergencia.

Estos aportes hacen parte de la campaña humanitaria nacional “Colombia, un solo corazón”, impulsada para canalizar ayudas hacia las regiones más golpeadas.

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La compañía también habilitó una campaña para que los clientes de Jumbo, Metro y Easy puedan donar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal e insumos de primeros auxilios en los puntos establecidos en sus tiendas.

Además, podrán aportar sus vueltas en caja. Según Cencosud, el 100 % de los recursos recaudados será entregado, mediante la Cruz Roja Colombiana, a las personas afectadas.

Con estas iniciativas, la empresa busca sumar esfuerzos de trabajadores, clientes y aliados para atender las necesidades más urgentes y contribuir a la recuperación de las comunidades damnificadas.

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