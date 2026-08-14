La esperanza de encontrar con vida a Isabella Saavedra, de 23 años, se mantuvo durante varios días entre los escombros de un edificio que colapsó en Cali tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

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Mientras los organismos de socorro avanzaban con las labores de búsqueda, familiares y amigas permanecieron cerca de la zona de emergencia. Algunas de sus compañeras intentaban hacerle llegar mensajes de ánimo, con la esperanza de que Isabella pudiera escucharlas y resistiera hasta ser rescatada.

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“Chava, por favor, tú eres fuerte, estamos aquí. Tienes que ser fuerte, aquí estoy contigo. Ana María está bien, tú eres fuerte, eres una guerrera”, fueron algunas de las palabras que sus amigas le dedicaron durante la búsqueda.

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#Colombia | “¡Chava, no te rindas!”: con la voz entrecortada, María Juliana busca a su amiga, la trilliza Isabella Saavedra, quien lleva más de 82 horas desaparecida en Cali tras el devastador terremoto. pic.twitter.com/81HLSvhgz2 — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 13, 2026

Sin embargo, después de varios días de incertidumbre, los equipos de rescate confirmaron la noticia que la familia más temía: Isabella fue encontrada sin vida.

Isabella hacía parte de una familia profundamente unida. Era una de las trillizas junto con Ana María y Sofía, quienes compartían una relación cercana desde su nacimiento.

Las tres jóvenes se encontraban en el mismo inmueble junto con sus padres, Victoria Caicedo y Jairo Saavedra, cuando ocurrió el terremoto. El colapso de la estructura dejó atrapados a los integrantes de la familia y obligó a desplegar una extensa operación de búsqueda.

Primero fueron encontrados los cuerpos de Sofía y sus padres, quienes, según los reportes conocidos por la familia, fueron hallados juntos entre los restos de la vivienda.

La búsqueda continuó entonces con la esperanza de encontrar a Isabella y Ana María. En medio de la tragedia, Ana María logró sobrevivir al colapso y fue rescatada con vida.

Su tío, Carlos Saavedra, explicó cómo ocurrió el rescate y señaló que una puerta terminó convirtiéndose en una especie de protección frente a los elementos que se desprendieron de la estructura.

“Ella quedó debajo de la puerta, era una puerta de un cedro muy fino y eso fue lo que la protegió de los escombros”, relató el familiar.

Ana María, según su tío, permaneció consciente y comenzó a pedir ayuda.

“Ella gritaba y ahí los vecinos fueron los que la ayudaron y la sacaron viva”, contó.

El familiar dimensionó la gravedad de la tragedia al explicar que, de acuerdo con la información que manejaba la familia, el resto de las personas que se encontraban en ese inmueble no sobrevivieron.

Después de ser sacada de los escombros, Ana María fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones que sufrió durante el colapso. La joven tuvo que ser sometida a una cirugía de cadera y permanece bajo cuidado médico mientras comienza un proceso que no solamente será de recuperación física, sino también emocional.

Sus familiares han concentrado sus esfuerzos en acompañarla durante este momento, luego de que perdiera a sus padres y a sus dos hermanas. Una de las dificultades que enfrenta la familia es que Ana María debe asimilar progresivamente la magnitud de lo ocurrido.

Aunque conoce parte de las noticias sobre sus seres queridos, sus familiares han intentado protegerla mientras se recupera de las lesiones provocadas por el terremoto.

Durante los días en los que Isabella permaneció desaparecida, sus amigas se convirtieron en una de las voces que mantuvieron viva la esperanza. Desde las inmediaciones del lugar del colapso, intentaban acompañarla con palabras de aliento y recordarle que no estaba sola.

Los mensajes buscaban mantenerla fuerte y transmitirle que su hermana Ana María había logrado sobrevivir. Pero la esperanza terminó convirtiéndose en dolor cuando los rescatistas confirmaron que Isabella había fallecido. La noticia cerró una de las búsquedas más difíciles de esta tragedia en Cali y dejó a Ana María como la única sobreviviente de las tres hermanas.

La historia de las trillizas Saavedra Caicedo se convirtió en uno de los relatos más conmovedores que ha dejado el terremoto del 10 de agosto. Sofía murió entre los escombros, Isabella fue encontrada sin vida después de varios días de búsqueda y Ana María logró sobrevivir al colapso, aunque ahora deberá afrontar una larga recuperación.

Sus familiares y amigos permanecen junto a ella mientras intentan procesar una tragedia que, en cuestión de minutos, destruyó su hogar y acabó con buena parte de su núcleo familiar.

Para quienes estuvieron buscando a Isabella hasta el último momento, queda el recuerdo de una joven que fue esperada con esperanza hasta el final y a quien sus amigas intentaron acompañar, incluso cuando se encontraba atrapada bajo toneladas de escombros.

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