El proceso de atención a la emergencia tras el devastador terremoto que ha golpeado duramente al país avanza hacia una nueva, compleja y dolorosa etapa institucional y social. De acuerdo con el análisis presentado por el periodista Néstor Morales, el Gobierno nacional ha comenzado a contemplar formalmente la fase de remoción de escombros en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. Para estructurar esta compleja transición hacia la reconstrucción, que constituye la etapa siguiente en el manejo de la crisis, el Ejecutivo sostuvo una reunión estratégica con el grupo de los grandes constructores de Colombia, con el propósito fundamental de diseñar una hoja de ruta sólida y dimensionar adecuadamente las tres etapas que vienen por delante en el corto, mediano y largo plazo.

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Durante su intervención, Morales detalló que uno de los aportes más significativos por parte de las empresas del sector privado consistirá en la incorporación masiva de maquinaria amarilla en los terrenos devastados. Al respecto, el periodista explicó textualmente lo que implicará esta fase al señalar: “El Gobierno comienza a pensar en la remoción de los escombros. Para la reconstrucción, que es la etapa siguiente, el Gobierno se reunió con el grupo de grandes constructores de Colombia para diseñar una estrategia y dimensionar las tres etapas que vienen. El aporte de las empresas va a ser meter la maquinaria amarilla, cuando ustedes vean esas máquinas amarillas desde el lunes quiere decir que ya no hay esperanza de vida, remueven los escombros, se crea el banco de materiales y arranca la etapa de reconstrucción que va a valer mucho dinero”.

Este despliegue operativo trae consigo un profundo trasfondo emocional y humano que fue enfáticamente advertido en el análisis periodístico. Según indicó el comunicador, cuando la ciudadanía comience a presenciar la entrada de estas máquinas pesadas a las áreas colapsadas, la lectura colectiva e institucional será devastadora, pues esto significará técnicamente que las esperanzas de hallar a más personas con vida bajo los escombros se han agotado por completo tras días de intensas labores de búsqueda y rescate humanitario.

La intervención operativa de retroexcavadoras, buldóceres y camiones de carga pesada marca el punto de quiebre definitivo donde los organismos de socorro ceden su lugar a las labores de limpieza masiva y saneamiento territorial. En este punto del proceso, la remoción de escombros permitirá habilitar espacios para la conformación de un banco de materiales indispensable para el almacenamiento y distribución de insumos destinados a levantar nuevamente la infraestructura colapsada. No obstante, esta transición evidencia el alto costo humano de la catástrofe, recordando que la etapa de reconstrucción nacional no solo implicará una inversión económica multimillonaria para el Estado y el sector privado, sino también la difícil aceptación del fin de las esperanzas para las familias que aún aguardaban noticias de sus seres queridos desaparecidos entre los restos de edificaciones y viviendas destruidas a lo largo de las regiones impactadas por el sismo.

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