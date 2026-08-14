El terremoto del magnitud 7.4 que se presentó el 10 de agosto dejó imágenes que muestran cómo el movimiento afectó algunas de las poblaciones más reconocidas del país. Las fotografías permiten observar viviendas, locales y construcciones tradicionales que sufrieron daños en medio de la emergencia.

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(Vea también: Valledupar coordina ayuda para familias afectadas por el terremoto y promueve donaciones en campaña solidaria)

El sismo, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, y se sintió en buena parte del territorio nacional. Entre las poblaciones que quedaron registradas en imágenes después del movimiento aparecen municipios del Quindío y Valle del Cauca.

¿Qué pueblos quedaron afectados por el terremoto?

Entre los municipios que registraron afectaciones aparecen Quimbaya, Salento y Filandia, en Quindío, además de Roldanillo, en Valle del Cauca. Las imágenes muestran daños de diferente consideración en viviendas, comercios, iglesias y otras construcciones.

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😱🙏 ¡Impactante momento en Quimbaya! Durante el sismo, el Cristo de la cúpula de una iglesia parece cerrar sus brazos justo cuando el templo comienza a sacudirse. 😨#Quimbaya #Colombia #Viral pic.twitter.com/uPffkiou1T — En Otro Ángulo (@enotroangulo) August 13, 2026

En Quimbaya, varias casas y establecimientos comerciales presentaron grietas y desprendimientos en sus fachadas. La Basílica Menor Jesús, María y José también tuvo afectaciones: parte de su fachada cedió y en el interior quedaron visibles algunas grietas. Además, la vía entre Montenegro y Quimbaya tuvo cierres por los desprendimientos de tierra registrados después del movimiento.

En Salento, uno de los municipios turísticos más reconocidos del Quindío, las fotografías muestran afectaciones en construcciones del centro histórico. Viviendas y locales con elementos característicos de su arquitectura, como balcones y techos de teja, presentaron daños y desprendimientos.

Filandia también sufrió afectaciones en edificaciones del casco urbano, principalmente en viviendas de arquitectura colonial. Algunas fueron evacuadas preventivamente mientras se verificaban sus condiciones. En el área rural también se reportaron daños, mientras que la iglesia del municipio presentó afectaciones en su interior y permaneció cerrada temporalmente para su evaluación.

En Valle del Cauca, las fotografías muestran calles con escombros, viviendas afectadas y daños en construcciones públicas. Uno de los registros evidencia un vehículo parcialmente cubierto por los restos de una vivienda que colapsó.

El Cairo, también en Valle del Cauca, aparece entre las poblaciones afectadas, con daños visibles en construcciones representativas del municipio, incluidas edificaciones públicas y religiosas.

En Roldanillo, Valle del Cauca, el terremoto afectó al menos 1200 edificaciones, entre ellas la de la Alcaldía, la Casa de Cultura y la iglesia, que deberán ser demolidas.#Terremoto #Sismo #Roldanillo #ValleDelCauca pic.twitter.com/GkqPP16YBy — Cuestión Pública (@cuestion_p) August 13, 2026

¿Cómo quedaron las viviendas y construcciones tras el sismo?

Los registros muestran diferentes niveles de afectación. Hay fachadas desprendidas, paredes agrietadas, techos deteriorados y estructuras que debieron ser evacuadas o acordonadas mientras se determina si son seguras.

En los municipios del Quindío, buena parte de la preocupación está relacionada con el daño en construcciones tradicionales que hacen parte de sus centros urbanos. En algunos casos, las autoridades optaron por restringir el acceso mientras avanzan las evaluaciones.

La situación también alcanzó edificaciones de uso religioso. Además de los daños en la basílica de Quimbaya, la iglesia de Filandia quedó temporalmente cerrada debido a las afectaciones encontradas en su interior.

Salento también sintió con fuerza el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia. Un día después, equipos técnicos continúan revisando viviendas, hospitales, colegios y edificios para determinar posibles daños estructurales. 📍 En el Quindío, cerca de 2.500 inmuebles han reportado… pic.twitter.com/PU6WETgsVb — Vanguardia (@vanguardiacom) August 11, 2026

¿Qué muestran las imágenes de los pueblos afectados?

Las fotografías permiten ver que el impacto del terremoto no se concentró únicamente en las grandes ciudades. Calles con escombros, viviendas deterioradas y edificios representativos afectados forman parte del registro posterior al movimiento.

En Filandia, además de atender los daños urbanos y rurales, las autoridades suspendieron las fiestas programadas para concentrar esfuerzos en la atención de campesinos y familias damnificadas.

El registro de Quimbaya, Salento, Filandia, Roldanillo y El Cairo permite dimensionar cómo el terremoto afectó poblaciones reconocidas por su arquitectura, actividad comercial y atractivo turístico, mientras continúan las evaluaciones para establecer el alcance de los daños.

Que dolor Filandia- Quindio. Cada vez que puedo lo visito por qué es un pueblito que da paz! TENEMOS QUE LEVANTARNOS! pic.twitter.com/C5Owa9yfZg — Vane! (@VaneDeCol) August 12, 2026

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.