En medio de una de las jornadas más difíciles que ha vivido Cali por cuenta del terremoto, una historia terminó convirtiéndose en un símbolo de esperanza. Mientras varios edificios del sur de la ciudad colapsaban y los organismos de emergencia buscaban personas entre los escombros, en el oriente nació un bebé.

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La protagonista de esta historia es Laura Camila Micolta, quien se encontraba en trabajo de parto en el Hospital Carlos Holmes Trujillo cuando ocurrió el movimiento telúrico. La emergencia obligó a evacuar las instalaciones y la mujer terminó dando a luz en el parqueadero del centro médico.

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La madre contó a la Red de Salud de Oriente cómo vivió esos momentos de tensión, mientras el personal médico intentaba atenderla en medio de la evacuación.

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“El primer pujo me dio afuera de urgencias, y a mí me tocó salir con una pijamita cortica y casi descubierta y, de una, me dieron la camilla. Entonces tocó salir afuera, y ahí ellos me decían que pujara y nació ahí afuera”, narró Laura Camila.

Mientras en diferentes puntos de Cali se registraban escenas de angustia, el llanto del recién nacido marcó un momento completamente distinto. El personal del Hospital Carlos Holmes Trujillo tuvo que reaccionar rápidamente para garantizar que tanto la madre como el bebé recibieran atención pese a las condiciones provocadas por el terremoto.

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Sandra Velásquez, gerente del hospital, explicó cómo se desarrolló el nacimiento durante la evacuación y destacó la respuesta de los trabajadores del centro asistencial.

“Aquí, en el área de partos, es el punto de evacuación cuando empiezan a evacuar todas las personas, tanto asistenciales como nuestros pacientes. Es donde inicia el punto de trabajo de parto de Laura, una gestante de 40 semanas, y por eso tenemos a Yeray Quintero Micolta, un niño con quien celebramos la vida”, explicó Velásquez.

Después del nacimiento el pequeño Yeray Quintero Micolta fue trasladado hasta el área de urgencias del Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde recibió la valoración y los cuidados médicos correspondientes.

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