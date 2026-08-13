El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto también tocó de cerca a Pipe Bueno. El cantante contó a sus seguidores que buena parte de su familia materna y paterna se encuentra en el Eje Cafetero, especialmente en Pereira y municipios del Valle del Cauca, por lo que la emergencia generó gran preocupación entre sus allegados.

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El artista explicó que, aunque sus familiares lograron salir con vida, algunas de las viviendas de sus abuelas sufrieron daños considerables. La situación lo afectó emocionalmente mientras intentaba conocer el estado de sus seres queridos.

“De manera muy directa fui afectado en este sentido”, explicó Pipe Bueno al referirse a la ubicación de sus familiares y a lo ocurrido durante el terremoto.

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Así quedaron las casas de sus abuelas después del sismo

Entre las propiedades afectadas está la vivienda de su abuela materna. Según relató el cantante, la parte trasera de la casa se derrumbó y el resto de la estructura quedó con grietas debido a la fuerza del movimiento.

“La casa de mi abuela materna se derrumbó la parte trasera, se craqueó toda la casa porque es una casa de pueblo”, contó el artista.

La vivienda de su abuela paterna, ubicada en Pereira, también presentó daños. El apartamento resultó afectado por el movimiento, según la información entregada por el cantante.

A pesar de las pérdidas materiales, Pipe Bueno destacó que sus familiares se encuentran con vida, algo que consideró lo más importante en medio de la emergencia.

El cantante también se sumó a los mensajes de apoyo para las personas afectadas por el terremoto y compartió iniciativas destinadas a ayudar a las comunidades que enfrentan las consecuencias del desastre.

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