El creador de contenido Camilo Cifuentes, conocido por ayudar a emprendedores comprando sus productos para repartirlos a habitantes de calle, compartió en sus redes sociales el impacto que el terremoto de magnitud 7.4 tuvo en su propia familia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Camilo Cifuentes, famoso ‘tiktoker’, se llevó inesperada sorpresa con anciano al que quiso ayudar)

Cifuentes mostró las condiciones en las que quedó la vivienda de uno de sus familiares en Manizales y contó que la experiencia le permitió dimensionar de cerca la magnitud de la emergencia.

A través de un video publicado en Instagram, Cifuentes recorrió el inmueble y mostró los daños que dejó el movimiento telúrico. El creador de contenido explicó que, aunque anteriormente había hablado sobre tragedias que afectaban a otras familias, esta vez la emergencia llegó directamente a su entorno.

Lee También

“He hablado de tragedias y situaciones que ocurren en muchos hogares y hoy me toca vivir una muy cerca de casa. Ver el hogar de un familiar destruido cambia la manera en que uno dimensiona lo que está pasando”, indicó Cifuentes en la grabación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Cifuentes (@camilocifuentes962)

Camilo Cifuentes anunció ayuda para familias afectadas

Más allá de mostrar la situación de su familia, el creador de contenido anunció que utilizará el alcance de sus redes sociales para conectar a personas afectadas con quienes puedan brindarles algún tipo de apoyo.

Cifuentes explicó que buscará establecer contacto con organizaciones que trabajan en las zonas afectadas, con el propósito de conocer las necesidades más urgentes y facilitar la llegada de ayudas. También hizo un llamado a empresas, instituciones y ciudadanos que quieran aportar.

“Quiero aprovechar mis redes para ayudar a conectar a las familias que necesitan ayuda con quienes tienen la posibilidad de ayudar”, agregó el creador de contenido.

Entre los elementos que mencionó están materiales de construcción, alimentos, enseres y transporte, además de otros recursos que puedan necesitar las familias damnificadas. La intención inicial es apoyar la reconstrucción de la vivienda de su familiar y, al mismo tiempo, contribuir con otras personas afectadas por la emergencia.

El caso de Cifuentes se suma a las diferentes muestras de solidaridad que han surgido entre figuras públicas y ciudadanos luego del terremoto del 10 de agosto, que provocó afectaciones en viviendas y otras estructuras de varias regiones del país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.