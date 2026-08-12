Una escena de alivio se vivió en el barrio Medrano, en Quibdó, luego de que cuatro personas que eran dadas por desaparecidas tras el terremoto de 7,4 reaparecieran ante sus vecinos. Se trata de Jéssica Sánchez, de 31 años, sus hijos de 6 y 2 años, y Blair Córdoba, de 56, quienes estaban a salvo, pese a que durante horas se temió que estuvieran atrapados bajo los escombros.

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La preocupación de la comunidad había aumentado porque los cuatro no habían sido vistos después del colapso de un edificio en la capital chocoana. Sin embargo, distintas circunstancias hicieron que permanecieran alejados del lugar durante la noche del terremoto, situación que llevó a sus vecinos a pensar que podían estar entre las personas atrapadas.

La familia finalmente volvió a las calles y se encontró con los habitantes del sector, quienes llevaban más de 50 horas de incertidumbre. “Estamos bien”, dijeron al reaparecer, en una escena que llevó tranquilidad a quienes habían seguido con angustia las labores de búsqueda en la zona.}

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En el departamento del Chocó ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida. Hoy cerraremos formalmente en PMU la fase de búsqueda y rescate para… pic.twitter.com/KAoX9gyyLi — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 12, 2026

Jéssica y sus hijos, junto con Blair Córdoba, terminaron convirtiéndose en una historia de esperanza dentro de la emergencia que golpeó a Quibdó. Una de las mujeres expresó el impacto que le produjo pensar en lo que pudo haber ocurrido si la familia hubiera estado en el inmueble cuando se produjo el movimiento telúrico.

“Solo pensar que hubiéramos estado ahí atrapados… qué tristeza”, relató, según Noticias RCN, todavía conmovida por la situación que enfrentaron algunos de sus vecinos. El reencuentro con la comunidad representó un momento de alivio después de las horas de angustia que siguieron al terremoto.

Mientras tanto, las autoridades de Quibdó dieron por terminadas oficialmente las labores de búsqueda y rescate, luego de establecer que no había reportes de personas desaparecidas o atrapadas entre los escombros. La Alcaldía pasó entonces a una nueva etapa enfocada en revisar el estado de las viviendas afectadas.

“En el departamento del Chocó ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida”, dijo al respecto la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

#EmergenciaSismoChocó

Hemos cerrado formalmente la fase de búsqueda y rescate ante el PMU departamental y ante la Sala de Crisis Nacional. Hemos solicitado que todas las capacidades que estaban en el Chocó puedan redirigirse a los lugares donde aún se necesitan. Hacemos votos por… pic.twitter.com/5DGHMXg5FC — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 13, 2026

El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, indicó que ahora se adelantan inspecciones estructurales para determinar cuáles viviendas pueden seguir habitadas y cuáles deberán ser demolidas. También se avanza en la caracterización de las familias para consolidar el Registro Único Unificado, necesario para acceder a ayudas humanitarias, subsidios de arrendamiento y procesos de recuperación de viviendas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.