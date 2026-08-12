La Alcaldía de Pereira anunció una nueva medida para atender la emergencia causada por el terremoto que golpeó a la ciudad y otras regiones del país. A partir de las 00:00 horas de este jueves, quedará prohibida la circulación de carros particulares con el propósito de facilitar las labores de rescate y recuperación.

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La restricción comenzará a regir al finalizar este miércoles, y se mantendrá hasta las 8:00 p. m. del próximo lunes.

Según explicó la administración municipal, la decisión busca mantener despejadas las vías que permanecen habilitadas, debido a que varias resultaron afectadas o permanecen cerradas por los daños ocasionados por el sismo.

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Este es el anuncio:

🚨 #Pereira Queda prohibida la circulación de carros particulares desde hoy miércoles a las 12:00 de la noche (medianoche) hasta el próximo lunes a las 8:00 de la noche. Vehículos autorizados:

Taxis, motocicletas y las rutas habilitadas del sistema de transporte público Megabús. pic.twitter.com/1qUImn0GH1 — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 12, 2026

¿Qué vehículos sí podrán circular en Pereira?

La Alcaldía informó que la prohibición aplica únicamente para los vehículos particulares.

Por lo tanto, sí podrán movilizarse:

Taxis.

Motocicletas.

Las rutas habilitadas del sistema de transporte público Megabús.

Además, continuarán transitando los vehículos de emergencia y de apoyo humanitario que participan en la atención de la tragedia.

Alcalde pidió apoyo para facilitar las labores de rescate

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, aseguró que la ciudad enfrenta una situación crítica y explicó que la prioridad es permitir el desplazamiento de los organismos de socorro.

“La ciudad está colapsada, muchas vías están cerradas y las pocas que tenemos disponibles debemos mantenerlas despejadas para que los organismos de socorro puedan circular, los carros de bomberos, los organismos de seguridad, los equipos médicos, para que las volquetas puedan avanzar con la recolección de los escombros”, afirmó.

El mandatario agregó que la recuperación de la ciudad requiere el compromiso de toda la ciudadanía y pidió comprensión frente a las restricciones.

“Esta tragedia necesita del concurso de todos. Yo solo no soy capaz, necesito su apoyo. Tenemos que asumir algunos sacrificios, yo lo sé, pero no hay otra alternativa. Por favor, ayúdenme a reconstruir la ciudad”, expresó.

La administración municipal reiteró que la medida tiene un carácter extraordinario y busca agilizar tanto las operaciones de rescate como la atención de las personas afectadas y la remoción de escombros en distintos puntos de Pereira.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.