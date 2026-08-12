La actuación de una empresa ubicada en Sabaneta, Antioquia, quedó en el centro de la polémica luego de que se difundiera un video en el que un superior advertía a trabajadores sobre las consecuencias de abandonar sus puestos durante la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto.

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En la grabación, el hombre señala que no daría la orden para que los empleados se retiraran y advierte que quienes decidieran hacerlo podrían responder por un supuesto “abandono de puesto” si posteriormente no ocurría otra emergencia. El video rápidamente fue compartido en redes sociales y llevó a cuestionamientos sobre el manejo de la situación en Blackstone Medical Services.

El caso incluso llegó a figuras políticas. El exministro de Trabajo Antonio Sanguino cuestionó las advertencias atribuidas al personal de la compañía y pidió que se revisara lo ocurrido, mientras el expresidente Gustavo Petro también compartió el video que abrió la controversia.

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#TERRIBLE. Trabajadores de una empresa en Medellín denunciaron un presunto abuso laboral luego de que, tras el temblor, les indicaran inicialmente que evacuaran hacia sus casas, pero un minuto después el jefe les advirtiera que serían sancionados por abandono de puesto si se iban pic.twitter.com/ngBbdoXxaf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

CEO de Blackstone entregó su versión sobre lo ocurrido

Ante los cuestionamientos, Vick Tipnes, fundador y CEO de Blackstone Medical Services, desde su cuenta de X, se refirió directamente a la polémica y hasta respondió a señalamientos del expresidente Gustavo Petro.

Según el empresario, 93 empleados del piso 11 y 28 del piso 10 del Centro Comercial Mayorca fueron evacuados a las 7:35 de la mañana, poco después del terremoto. Tipnes también aseguró que personal autorizado inspeccionó las instalaciones alrededor de las 7:55 a. m. y permitió el regreso una vez se determinó que el lugar era seguro.

“El terremoto en Medellín ocurrió a las 7:30 esta mañana. Afortunadamente, no abrimos nuestras oficinas hasta las 9 de la mañana. El 90% de nuestros empleados no estaban en el edificio. Los pocos que estaban allí fueron evacuados e hicieron un gran trabajo”, indicó Tipnes.

Expresidente @petrogustavo: el alcance de sus mensajes exige especial cuidado al verificar los hechos antes de condenar públicamente a nuestra empresa, la cual emplea a cientos de personas en Medellín. A las 7:43 a.m. ocurrió el sismo y nuestros 93 empleados del piso 11 y los 28… https://t.co/y0pnxiOJOg — Vick Tipnes (@VTipnes) August 11, 2026

El CEO explicó además que el video que provocó la polémica fue grabado cerca de las 8:50 de la mañana. De acuerdo con su versión, para ese momento la situación de emergencia ya había sido evaluada y el supervisor estaba pidiendo a los trabajadores que regresaran a sus labores.

“Hacia las 9:30 de la mañana recibimos luz verde por parte de los inspectores para volver al edificio y continuar trabajando. Las áreas más devastadas no fueron en Medellín , pero sí a su alrededor, y ellos necesitan ayuda”, agregó.

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Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.