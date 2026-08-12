El Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó una nueva actualización sobre la actividad sísmica registrada después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó).

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De acuerdo con el más reciente reporte, con corte a las 6:00 p. m. de este miércoles 12 de agosto, se han registrado 146 réplicas desde que ocurrió el movimiento telúrico principal.

Las autoridades continúan monitoreando el comportamiento sísmico en la zona para hacer seguimiento a la evolución de este fenómeno natural.

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¿Cuántas de las réplicas han sido fuertes?

Según el balance del Servicio Geológico Colombiano, de las 146 réplicas registradas hasta el momento:

10 han tenido una magnitud superior a 3,0.

Una alcanzó una magnitud superior a 4,0.

La mayoría de estos movimientos ha sido de menor intensidad, aunque algunos fueron percibidos por habitantes de diferentes municipios cercanos al epicentro e, incluso, en otras regiones del país.

Los expertos recuerdan que las réplicas son un comportamiento normal después de un terremoto de gran magnitud y pueden presentarse durante días, semanas o incluso meses.

¿Por qué siguen ocurriendo las réplicas?

Las réplicas son sismos que se producen después de un terremoto principal como consecuencia del proceso de reajuste de las fallas geológicas que liberaron energía durante el evento inicial.

Su frecuencia e intensidad suelen disminuir con el paso del tiempo, aunque algunas pueden sentirse con fuerza suficiente para causar alarma entre la población.

Por esa razón, el Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica e invita a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por los canales oficiales, seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo y conservar las medidas de prevención mientras continúa la secuencia sísmica asociada al terremoto del pasado 10 de agosto.

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