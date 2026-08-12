Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La llegada de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca a Cali marca un hito en las labores de urgencia posteriores al sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Este grupo de expertos en búsqueda y rescate, con cuarenta años de experiencia, decidió trasladarse desde Venezuela, donde habían trabajado intensamente por más de un mes en las labores tras los terremotos de La Guaira el 24 de junio, para ahora unirse a las operaciones que se adelantan en Colombia, de acuerdo con información de El Diario.

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La misión de los Topos Azteca fue anunciada oficialmente en la noche del martes. Horas después, aterrizaron en Cali, epicentro de la emergencia y una de las ciudades con mayor número de edificaciones dañadas y personas reportadas como desaparecidas o atrapadas. El propósito central de su visita es fortalecer la búsqueda de sobrevivientes, sumándose al trabajo de los organismos de atención y rescate que ya se encuentran desplegados en la zona.

Esta brigada internacional está compuesta por voluntarios que se especializan en la localización y rescate de personas en estructuras colapsadas, prestando especial atención a los espacios de difícil acceso, donde otros equipos no logran llegar fácilmente. El equipo movilizado a Colombia incluye rescatistas de México, Panamá y Venezuela, evidenciando la colaboración internacional en situaciones de emergencia. Según explicó Héctor Méndez, reconocido como "El Chino" o el "Topo Mayor" y uno de los fundadores históricos del grupo, los Topos Azteca emplean dispositivos térmicos y sistemas avanzados para tratar de identificar signos de vida en áreas comprometidas.

La historia de este grupo inicia en 1985, durante el terremoto de Ciudad de México, donde ciudadanos comunes, bajo la coordinación de voluntarios como Méndez, comenzaron a ingresar a los escombros para encontrar sobrevivientes. Esta labor espontánea y valiente fue la que dio sentido y nombre al colectivo, convertido ahora en un equipo de referencia internacional para catástrofes como terremotos e inundaciones.

Por el momento, la operación de los Topos Azteca se concentra en el interior de Cali, aunque no se ha confirmado si este despliegue se ampliará hacia otras regiones impactadas por el sismo, como Pereira, Chocó o Buenaventura. Su arribo representa una esperanza renovada para los familiares de los desaparecidos y un respaldo adicional para los equipos que, contra el reloj y la adversidad, buscan dar respuesta tras la tragedia sísmica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes conforman la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca y cuál es su experiencia?

La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca está formada por voluntarios provenientes de México, Panamá y Venezuela, bajo el liderazgo de Héctor Méndez, conocido como "El Chino" o "Topo Mayor". Su experiencia se basa en cuatro décadas de participación en operaciones de búsqueda y rescate alrededor del mundo, especialmente en situaciones de terremotos, donde han ganado reputación por ingresar a estructuras colapsadas para buscar sobrevivientes y apoyar organismos de emergencias.

¿Qué estrategias y herramientas usan los Topos Azteca para encontrar sobrevivientes tras un terremoto?

Durante sus intervenciones, los Topos Azteca utilizan dispositivos tecnológicos como equipos térmicos y sistemas especiales para detectar personas atrapadas en lugares de difícil acceso. Esta tecnología les permite localizar señales de vida y actuar de manera precisa, complementando así la labor de los equipos nacionales que participan en las búsquedas después de terremotos y desastres de gran magnitud.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.