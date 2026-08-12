Por: EL PILON SA

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La tragedia desatada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el lunes 10 de agosto sigue dejando historias dolorosas, como la de la familia del expresentador de Noticias Caracol, José Fernando Patiño. De acuerdo con los reportes de familiares y publicaciones en redes sociales, su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años, perdió la vida tras quedar atrapado entre los escombros de un edificio colapsado en Ciudad Capri, al sur de Cali. Durante horas, la familia mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida, luego de que José Fernando informara que habían recibido señales de parte de Darío mientras permanecía bajo los restos de la estructura.

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José Fernando Patiño, quien se encontraba fuera de Cali cuando ocurrió el sismo, narró a través de sus redes sociales la angustia y desesperación de la familia durante la búsqueda. Pidió ayuda a quienes pudieran colaborar con las labores de rescate e intentó llegar lo más rápido posible para estar presente. Según los testimonios, familiares y vecinos se unieron en la remoción de los escombros frente a la espera de equipos de emergencia.

El desenlace fue confirmado por el propio periodista, quien expresó, “con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, en un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes acompañaron a la familia durante la crisis.

La muerte de Darío Patiño Rivera incrementa la cifra de víctimas de esta catástrofe que, según reportan medios internacionales como Imagen Noticias en sus emisiones, ya suma más de 250 personas fallecidas y al menos 1.200 heridos. Esta emergencia ha sido considerada una de las peores vividas en los últimos años en Colombia. El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, pero el impacto se sintió con dureza en ciudades como Pereira, Manizales, Cali y Quibdó, donde cientos de familias sufren pérdidas humanas y materiales, además de la destrucción de viviendas y edificaciones.

Los organismos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas, mientras la sociedad busca maneras de ofrecer ayuda y reconstruir lo que dejó el devastador movimiento telúrico. La solidaridad y el apoyo mutuo se han convertido en el sostén de los afectados en medio de la tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas han muerto y cuántas han resultado heridas tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia?

De acuerdo con la información citada por Imagen Noticias, el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto ha dejado hasta el momento más de 250 muertos y al menos 1.200 heridos en Colombia. Estas cifras refuerzan el carácter catastrófico del evento, considerado uno de los más graves del país en los últimos años.

¿Cuáles ciudades de Colombia fueron más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4?

Según lo informado en el artículo, el movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, pero las mayores afectaciones se registraron en ciudades como Pereira, Manizales, Cali y Quibdó. En estos lugares se reportaron numerosas víctimas, daños estructurales y destrucción de viviendas, lo que ha dificultado las labores de rescate y el retorno a la normalidad para miles de personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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