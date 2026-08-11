La tragedia humanitaria que padece Colombia tras el violento terremoto de magnitud 7.4 continúa mostrando su rostro más cruel e íntimo en las principales ciudades del occidente del país. Mientras los equipos de socorro y las autoridades locales intentan coordinar las labores de rescate en medio de un escenario caótico, la capital del Valle del Cauca amaneció bajo un riguroso control militar y estrictas medidas de toque de queda para garantizar la seguridad pública y evitar saqueos ante la emergencia generalizada que paraliza a la región.

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En medio de este panorama desolador, el dolor de la catástrofe tocó de cerca al gremio periodístico nacional. Durante un informe en directo emitido por Noticias Caracol, la corresponsal Valentina Gallego conmovió a los televidentes al visibilizar la desesperada situación que atraviesa su excompañero y colega Carlos Aponte, cuya familia se encuentra oficialmente desaparecida tras el colapso de una edificación en el sur de la ciudad. Con la voz quebrada por la angustia y en un acto de profunda solidaridad gremial, la periodista expuso el caso ante las cámaras para pedir el apoyo urgente de la ciudadanía y de los organismos de socorro.

“Muchas gracias y ese abrazo lo recibe toda esta ciudad, que amanece militarizada y con toque de queda, pero también unida. Voy a ponerles en pantalla a una familia que fue de esta casa y que se encuentran desaparecidos; él es el señor Carlos Arturo Aponte, Stella Marín y su pequeña sobrina Ileana Giraldo, ellos estaban en el edificio Brisas del Limonar, en el sur de Cali, si alguien sabe de ellos, la idea sería ayudar al compañero Carlos Aponte”, expresó la corresponsal durante su transmisión.

El conjunto residencial y comercial Brisas del Limonar, ubicado en un sector estratégico del sur caleño, se convirtió en una de las zonas cero más críticas de la capital vallecaucana, donde el impacto del movimiento telúrico provocó el desplome parcial y total de estructuras habitacionales, dejando a decenas de familias atrapadas entre toneladas de escombros. La incertidumbre sobre el paradero de Carlos Arturo Aponte, Stella Marín y la menor Ileana Giraldo refleja el drama que hoy viven cientos de hogares colombianos que aún no logran establecer comunicación con sus seres queridos debido a la caída de las redes de telecomunicaciones, los cortes masivos de energía y el colapso de las líneas de emergencia.

La situación en Cali es reflejo de la magnitud nacional que ha cobrado el sismo originado en el departamento del Chocó, el cual motivó al Gobierno Nacional a declarar la situación de desastre nacional y movilizar contingentes de rescatistas especializados desde distintas regiones del país. Mientras la cifra de víctimas fatales asciende vertiginosamente y supera el centenar de muertos en todo el territorio —con una concentración alarmante en los cascos urbanos de Cali y Pereira—, las horas avanzan en una carrera implacable contra el reloj. En medio de los controles militares y las restricciones nocturnas, la esperanza de hallar con vida a los desaparecidos mantiene en vela a todo un país que se aferra a la solidaridad y a la fuerza de los organismos de socorro para superar una de las páginas más oscuras de su historia reciente.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.